Akçaabat otogarının temeli atıldı - Son Dakika
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Akçaabat otogarının temeli atıldı

Akçaabat otogarının temeli atıldı
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Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yapılacak yeni otogarın temeli atıldı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yapılacak yeni otogarın temeli atıldı.

Törene, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Valisi Tahir Şahin, Akçaabat Kaymakamı Abdullah Şahin, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Akçaabat'ımız, nüfusu birçok ilden fazla olan büyük bir ilçemiz. Yeni otogar projesi ilçeye değer katacak. Bu alanda sadece bir otogar yapmıyoruz. Bu alan artık Akçaabat'ın gözde bir alanı oluyor. Ecdadın hatırasına burada inşallah bir Sargana Parkı da yapacağız. Yine Yüzbaşı Hakkı Bey'in hatırasını yaşatacağız. Bu çalışmamızın içerisinde buranın simgesi olan Kavaklı Rahman Camimizin ışıklandırması ve diğer düzenlemelerini de yapacağız. Sebat Spor'umuz artık bir üst lige çıktı, inşallah bir üst lige daha çıkmak nasip olur. Akçaabat Belediyemizle projelerimizi hazırlıyoruz, güzel bir stadyum kazandırmak için çalışıyoruz" dedi.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ise Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e teşekkür ederek, "Temelini attığımız otogarımızın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

77 milyon 300 bin TL yatırım bedeline sahip proje, toplam 935 metrekare kapalı alana sahip olacak. İlçenin ulaşım ihtiyacına uzun yıllar hizmet vermesi hedeflenen otogarın 461 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Akçaabat otogarının temeli atıldı - Son Dakika

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