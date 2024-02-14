Akçaabat Salı Pazarı Yenileme Çalışmaları Tamamlanıyor

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Trabzon'un Akçaabat ilçesinin simgelerinden olan Akçaabat Salı Pazarı'nın artan nüfus ve ihtiyaçlar doğrultusunda yenileme çalışmalarında sona gelindi.

Akçaabat Belediyesi, Akçaabat'ta otopark ihtiyacını karşılamak ve Akçaabat Salı Pazarını daha modern hale getirmek için Trabzon Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile yapılan kapalı otopark ve pazar yeri inşaatında sona gelindi. İnşaatın yüzde 95 oranında tamamlandığını ifade eden Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, "Kapalı otopark ve pazar yerinin arsası belediyemiz tarafından Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edildi. İnşaatının yapımını ise Trabzon Büyükşehir Belediyemiz gerçekleştiriyor. kapalı otopark ve pazar yerimiz çok yakında hizmete açılacak. Tamamıyla yenilenen ve fonksiyonel hale getirilen kapalı otopark ve pazar yerinin alt kısmı otopark olarak işlev görecek. Üst kısmı ise modern ve ihtiyaçlara cevap verebilen fonksiyonel, satıcıların ve alışveriş yapacak olanların kullanımına uygun özelliklere sahip bir pazar yeri olacak. Ayrıca meyve-sebze satıcıları da yine pazar yerinde satışlarına daimi olarak devam edebilecek. Geçmişten beri köy ürünlerinin satıldığı, hatta çocukluğumuzda bizim de annelerimizle gittiğimiz ve salı günleri pazarın kurulduğu yer, artık daha modern şekilde hizmete sunulacak; Akçaabat'ımıza yakışır bir hizmet alanı olacak. Hemşehrilerimiz burada daha temiz ve hijyenik bir alanda alışverişlerini gerçekleştirmiş olacak. Kendi ürünlerini satan satıcılarımız da daha nizami ve kurallara uygun satış alanlarında iş yapacaklar. Güvenlik kameralarının da yer alacağı pazar yerinde hem satıcılar hem de hemşehrilerimiz güven ve huzur içerisinde alışverişlerini tamamlayacaklar" dedi. - TRABZON