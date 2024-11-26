Akçaabat'ta kesintisiz bisiklet ve yürüyüş yolu için çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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Akçaabat'ta kesintisiz bisiklet ve yürüyüş yolu için çalışmalar sürüyor

Akçaabat\'ta kesintisiz bisiklet ve yürüyüş yolu için çalışmalar sürüyor

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 'Kesintisiz Bisiklet ve Yürüyüş Yolu' projesi için çalışmalar sürüyor.

26.11.2024 12:34  Güncelleme: 12:36
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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 'Kesintisiz Bisiklet ve Yürüyüş Yolu' projesi için çalışmalar sürüyor.

Akçaabat ilçe merkezinden başlayarak Yaylacık- Söğütlü ve Yıldızlı Mahallesi'nin sonuna kadar devam edecek olan Kesintisiz Bisiklet ve Yürüyüş Yolu projesi kapsamında yapılan çalışmalar kapsamında Söğütlü Köprüsü tamamlandı. Projenin planlandığı aks üzerinde bulunan geçiş güzergahlarının uygun hale getirilmesi için Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü koordinesinde Kireçhane Deresi Sahilinde de köprü inşaatı yapılıyor. Ayrıca yine çalışmalar kapsamında Kof Deresi ve Şehit Deresi ıslah ve menfez yapım çalışmaları da devam ediyor.

Kesintisiz Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Projesi için açıklamalarda bulunan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, " Trabzon Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle başlattığımız Kesintisiz Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Projemizde kesintisiz yürüyüş ve bisiklet yolu, kafeteryalar, aktivite alanları, aquapark, amfi tiyatro ve etkinlik sahaları gibi alanlar yer alacak. Yıldızlı Mahallemize kadar ulaşan bu projemiz, devamında Trabzon Büyükşehir Belediyemiz tarafından yürütülen Gülcemal Projesi ile birleşecek ve Ganita mevkiine kadar kesintisiz bir hat oluşacak. Hayalimizdeki proje olarak nitelendirdiğimiz bu projemizi hayata geçirdiğimizde Akçaabat bambaşka bir şehir haline gelecek. Kesintisiz bisiklet ve yürüyüş yolu projemiz Akçaabat'ın boynuna adeta bir inci gerdanlık gibi bürünecek" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Akçaabat'ta kesintisiz bisiklet ve yürüyüş yolu için çalışmalar sürüyor - Son Dakika

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