Akçadağ\'da Geleneksel Aşure Programı Düzenlendi

Malatya'nın Akçadağ ilçesi Fatih Mahallesi'nde, Muharrem Ayı dolayısıyla geleneksel Aşure programı düzenlendi. Fatih Mahalle Muhtarlığı tarafından organize edilen programa yoğun katılım oldu.

Etkinliğe, AK Parti İl Başkanı Ali Bakan, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Beytur, Akçadağ Kaymakamı Adem Topaca, Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dikenli, Akçadağ İlçe Başkanı Kenan Tuğal, Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve İl Kadın Kolları Başkanı Esin Yılmaz katıldı.

Programda konuşan protokol üyeleri, Muharrem Ayı'nın birlik, beraberlik ve paylaşma duygularını pekiştirdiğini vurgularken, bu tür etkinliklerin toplumsal dayanışmayı artırdığına dikkat çekti. Aşure kazanlarının başında dualarla yapılan dağıtımda, mahalle halkı da bir araya gelerek hem kaynaşma fırsatı buldu hem de bereketli bir gün yaşadı. Fatih Mahalle Muhtarı Eyüp Gönültaş ve emeği geçenlere teşekkür edilen program, vatandaşların memnuniyetiyle sona erdi. - MALATYA