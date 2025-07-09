DÜZCE (İHA) – Akçakoca Belediyesi, daha önce kapatılan Kent Konseyi'ni yeniden hayata geçirmek için çalışmalara başladı.
Akçakoca'da kentin gelişimi açısından önemli adımlardan biri olarak görülen Kent Konseyi'nin yeniden faaliyete geçirilmesi için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, Akçakoca Kaymakamı Deniz Pişkin başkanlığında ve Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, Kent Konseyi'nin yeniden yapılandırılması ve ilçeye sağlayacağı katkılar ele alındı. İlgili kurum temsilcilerine yönelik düzenlenen bilgilendirme toplantısında, konseyin işleyişi ve amaçları detaylı şekilde görüşüldü. - DÜZCE
Son Dakika › Yerel › Akçakoca Belediyesi Kent Konseyi'ni Yeniden Kuruyor - Son Dakika
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