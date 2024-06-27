Akçakoca'da Denize Girmek Yasaklandı - Son Dakika
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Akçakoca'da Denize Girmek Yasaklandı

Akçakoca\'da Denize Girmek Yasaklandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde hava muhalefeti nedeniyle Kale, MTA ve Çuhallı Plajları hariç denize girmek yasaklandı. Akçakoca Kaymakamlığı, vatandaşları belirlenen plajlar dışında denize girmemeleri konusunda uyardı.

27.06.2024 09:29
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DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 35 kilometrelik sahil şeridinde Kale, MTA ve Çuhallı Plajları hariç denize girmek hava muhalefetinden dolayı Kaymakamlık tarafından yasaklandı.

Akçakoca'da denize gidip serinleyecek olanlara kötü haber. Akçakoca Kaymakamlığı tarafından X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada belirlenen plajlar hariç denize girmenin yasak olduğu duyuruldu. Yapılan açıklamada "Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 27 Haziran 2024 Perşembe günü ilçemiz Kale Plajı, MTA plajı ve Çuhallı Plajı dışındaki sahillerde denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın belirtilen plajlar haricinde denize girmemelerini önemle rica ederiz" denildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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