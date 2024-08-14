Akçakoca'da maden arama izni protesto edildi

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TUNCAY TÜRKGÜLÜ

(DÜZCE) - Akçakoca Belediyesi, STK'lar ve çok sayıda vatandaş bir araya gelerek Akçakoca'ya bağlı Kaplandede mevkiindeki maden arama iznini protesto etti. Maden arama iznine karşı hukuki sürecin başladığını söyleyen Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, "Gerekirse gideceğiz günlerce, aylarca, Kaplandede bölgesine yerleşeceğiz, barajımızın bölgesine yerleşeceğiz, bölgemizi topyekün koruyacağız arkadaşlar bunun affı yok" dedi.

Akçakoca Belediyesi, sivil toplum kuruluşları ve yüzlerce vatandaş bir araya gelerek Akçakoca'ya bağlı Kaplandede mevkiindeki maden arama iznini, ellerinde pankart ile yürüyerek protesto etti. Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak maden arama izninin iptali için hukuki sürecin başladığını ve bu konuda yapılacak mücadele konusunda açıklamalarda bulundu.

Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak burada tarihi bir gün yaşandığını belirterek şunları söyledi:

"Uzun yıllardır Türkiyemizin her yerinde, Türkiye'deki anlayış nedir? Bize dokunmayan yılan bin yaşasın gibi bir anlayış var ama ben biliyorum ki bir çok arkadaşımız Türkiye'nin neresinde olursa olsun bu tür havamızı, su kaynaklarımızı, doğamızı, doğada yaşayan hayvanlarımızı ve insanlarımızı kökünden ilgilendiren ve uzun yıllardır devam eden Türkiye'nin 4 bir yanındaki maden araması ve bu maden aramasına karşı halkın mücadelesi. Biz ne yaptık? Bunları genelde televizyonlarda izledik, basından izledik, oradaki bu yanlışa karşı 'dur' diyen vatandaşlarımızı gördük. Evet döndü dolaştı bizi de buldu arkadaşlar. Bu işler Türkiye'nin dört bir tarafındaki maden arama ruhsatına karşı mücadele ve madene karşı durdurma mücadelesi bizi de buldu.

"Hukuken işi mahkemeye taşımamız gerekiyor"

Bizler maden arama ruhsatı bilgisi sonrası ilk günden itibaren harekete geçtik. Maden araması Kaplandede bölgesinde ve özellikle bizim yaşam kaynağımız olan Sarıyayla içme suyu barajımızın mutlak koruma alanı içersinde. Yani bir maden araması nerde yapılmayacaksa oraya maden arama ruhsatı verilmiş, yani maden araması yapılacak Türkiye'deki en son yer. Orada ne var? Orada ormanlarımız var, orada doğal yaşam hayvanlarımız var, orada suyumuz var, orada havamız var. Dünya kuraklığa gidiyor, küresel kuraklık var bu kuraklığa dayalı içme suyu gelecekte Dünya'da Türkiye'de ve Akçakoca'da en değerli şey olacak. Bu içme suyu kaynaklarımız bizim için bir yaşam. Olmakla olmamak arasında çok önemli. Bu işin birinci aşaması gerçekleştirildi, ikinci aşamamamız hukuki mücadelemizdir. Hukuken işi mahkemeye taşımamız gerekiyor. Bu arama ruhsatının iptal edilmesi gerekiyor. Avukatlarımız çok ciddi bir başvuru dilekçemizi hazırladı ilk hukuki başvurunuzu yapacağız. Son aşamamız, eğer olmuyorsa bütün buna gönülveren işin ciddiyetini anlayan, doğasever, hayvansever, çevresever hep beraber gerekirse gideceğiz günlerce, aylarca, Kaplandede bölgesine yerleşeceğiz, barajımızın bölgesine yerleşeceğiz, bölgemizi topyekün koruyacağız arkadaşlar bunun affı yok."