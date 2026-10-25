Akçakoca Kaymakamı Uzan, üniversite öğrencilerine yönelik çalışmaları görüştü - Son Dakika
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Akçakoca Kaymakamı Uzan, üniversite öğrencilerine yönelik çalışmaları görüştü

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Akçakoca Kaymakamı Uzan, üniversite öğrencilerine yönelik çalışmaları görüştü
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Akçakoca Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Meslek Yüksekokulu öğrenci topluluğu temsilcileriyle ilçedeki üniversite öğrencilerine yönelik çalışmaları görüştü. Görüşmede öğrencilerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimine katkı sağlayacak faaliyetler ele alındı.

DÜZCE (İHA) – Akçakoca Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Akçakoca Meslek Yüksekokulu Öğrenci Yönetimi Topluluğu Başkanı Pelin Paköz ve beraberindeki temsilcilerle bir araya gelerek ilçede öğrencilere yönelik yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan, üniversite öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecek faaliyetler ve projeler kapsamında öğrenci topluluğu temsilcileriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmeye Akçakoca Meslek Yüksekokulu Öğrenci Yönetimi Topluluğu Başkanı Pelin Paköz ve beraberindeki topluluk temsilcileri katıldı. Buluşmada, ilçede öğrenim gören üniversite öğrencilerine yönelik hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar ele alınarak karşılıklı görüş ve öneriler değerlendirildi. Öğrencilerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayabilecek faaliyetler üzerine fikir alışverişinde bulunulan görüşmede, gençlere yönelik çalışmaların önemi ön plana çıktı.

Kaynak: İHA
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