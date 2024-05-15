Akçakoca Lisesi Mezunları Derneği Kuruldu

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DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 55 yıllık tarihi olan yaklaşık 12 bin kişiyi mezun eden Akçakoca Lisesi'nin mezunları Akçakoca Lisesi Mezunları Derneğini kurdu.

Kurucu Başkan Ömer Aydın önderliğinde kurulan Akçakoca Lisesi Mezunları Derneği yöneticileri Belediyesi Konferans salonunda basın ile bir araya geldi. Açıklamalarda bulunan Kurucu Başkan Ömer Aydın, ilk hedeflerinin 12 bine yakın Akçakoca Lisesi mezununa ulaşarak birbirleri arasındaki iletişimi güçlendirmek ve dayanışmayı sağlamak olduğunu belirtti.

Mezunlara tek tek ulaşacaklarını söyleyen Aydın, "Okulumuz Akçakoca Lisesi 1969 yılında kurulmuş olup ilçemiz eğitim ve sosyo-kültürel hafızasına derin izler bırakmış bir lisedir. 12 bine yaklaşan mezun sayısıyla halen ilçemizin ve ülkemizin ekonomik, sosyal kültürel sportif alanlarında bizleri gururla temsil eden mezunlarımızın varlığı bunun en büyük kanıtıdır. Akçakoca Lisesi mezunlarını bugün kamu yönetiminden sağlığa, eğitimden sanayiye, spordan uluslararası ticarete kadar her alanda görmek bizleri ayrıca gururlandırmaktadır. Sahip olduğumuz bu katma değer gücünü bugünün Akçakoca Lisesi'ne aktarmak okulumuzu ve öğrencilerimizi ihtiyaç duydukları her alanda desteklemek ve elbette Akçakoca Lisesi aidiyetini sağlamlaştırmak amacıyla bir araya gelerek Akçakoca Lisesi Mezunları Derneği'ni kurmuş bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

Yıllardır devam eden etkinlikler artık bir çatı altında

Geçmiş yıllarda gönüllü olarak yapmaya çalıştıkları faaliyetleri artık mezunlar derneği adı altında yapacaklarını işaret eden Ömer Aydın konuşmasına şöyle tamamladı; "Bugün artık mezunlar olarak o kadar çoğaldık ki bir ailede 3. nesil Akçakoca Lisesi mezunları oluşmaya başladı. Akçakoca Liseli olma kültürünü yeni nesillere aktarmak yine bizlerin en büyük amacı olacaktır. Bugüne kadar gönüllüler olarak kendi gayretlerimizle düzenlediğimiz buluşmalarda lise yıllarında yaşadığımız güzel günleri hatırlarken aynı zamanda yeni hatıralar biriktirip, arkadaşlıklarımızı pekiştirdik. Aynı şekilde inanıyoruz ki bu dernek ilçemizin sosyo-kültürel hayatına önemli katkılar sunacaktır."

Derneğin kurucu yönetim listesi şu şekilde oluştu; Başkan Ömer Aydın, Başkan yardımcısı Deniz Altındal, Sosyal Medya Sorumlusu ve Sözcü Veysi Hançer Ünnü, Mehmet Nazım Pazvant, Mehmet Alev, Gökhan Solak, Zeki Aydın, Feruzan Kalyoncu ve Ümit Öztürk. - DÜZCE