Akçakoca tarihi cezaevi kütüphaneye dönüşüyor - Son Dakika
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Akçakoca tarihi cezaevi kütüphaneye dönüşüyor

Akçakoca tarihi cezaevi kütüphaneye dönüşüyor
24.06.2026 10:25  Güncelleme: 10:26
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Düzce'deki Akçakoca Tarihi Cezaevi, restorasyonla modern bir kütüphane ve sosyal yaşam merkezine dönüştürülüyor. Tarihi doku korunarak gençler ve vatandaşlar için çalışma alanları, sergi odası ve okuma bölümleri oluşturulacak.

Geçmişin izlerini taşıyan Akçakoca Tarihi Cezaevi, restorasyon çalışmalarıyla birlikte gençlerin, öğrencilerin ve vatandaşların kullanacağı modern bir kütüphane ve sosyal yaşam merkezine dönüşüyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün öncülüğünde, Akçakoca'da atıl durumda bulunan tarihi cezaevi binasının modern bir kütüphane ve sosyal yaşam alanına dönüştürülmesi için hazırlanan projede çalışmalar başladı. Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan proje kapsamında, tarihi yapının özgün kimliği ve mimari karakteri korunarak yeniden işlevlendirilmesi hedefleniyor.

Akçakoca Osmaniye Mahallesi'nde bulunan yapı için gerçekleştirilen ihale sürecinin tamamlanmasının ardından yüklenici firma ile sözleşme imzalandı ve iş yeri teslimi yapıldı. Sahada imalat çalışmalarına başlayan firma, iş programına uygun şekilde restorasyon sürecini sürdürüyor. Restorasyon çalışmalarıyla tarihi doku korunurken, yapı günümüz ihtiyaçlarına uygun çağdaş ve işlevsel bir kültür alanı olarak kente kazandırılacak.

Tarihi yapının hafızası korunacak

1955 metrekare parsel alanı üzerinde yer alan tarihi cezaevi binası, gerçekleştirilecek restorasyon çalışmalarıyla birlikte gençlerin, öğrencilerin ve vatandaşların kullanabileceği nitelikli bir kütüphane ve sosyal yaşam merkezine dönüşecek. Toplam 340 metrekare kapalı alana sahip yapıda; bireysel çalışma alanları, grup çalışma alanları, okuma bölümleri, kitaplık alanları, sergi odası ve farklı kullanım ihtiyaçlarına cevap verecek sosyal alanlar oluşturulacak.

Restorasyon sürecinde yapının mevcut tarihi dokusu korunacak. Özgün mimari unsurlar mümkün olduğunca muhafaza edilerek modern kullanım şartlarına uygun hale getirilecek.

Daha önce cezaevi olarak kullanılan yapının geçmişi de proje içerisinde yaşatılacak. Yapının tarihi kimliğini yansıtan bölümler korunarak ziyaretçilere geçmişle bağ kurabilecekleri alanlar sunulacak. Sergi ve kültürel etkinliklerin düzenlenebileceği bölümler de yapıda yer alacak.

Düzce'nin kütüphane ağına yeni bir halka

Başkan Faruk Özlü'nün çocukların ve gençlerin gelişimine, bilgiye erişimine yönelik yatırımlara verdiği önemin bir göstergesi olan proje ile Düzce'ye kazandırılan modern kütüphane yatırımlarına bir yenisi daha eklenmiş olacak. Akçakoca Tarihi Cezaevi'nin kütüphaneye dönüştürülmesi ve yapımında ince işçilik çalışmaları devam eden Basmacılar Çarşısı Kütüphanesi'nin tamamlanmasıyla birlikte, Başkan Özlü döneminde şehre kazandırılan kütüphane sayısı 6'ya ulaşacak. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Akçakoca tarihi cezaevi kütüphaneye dönüşüyor - Son Dakika

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