Akçaray, Kuruçeşme- Şehir Hastanesi arasında aktarmasız hizmet vermeye başladı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ulaşımpark, Kuruçeşme-Şehir Hastanesi arasında Akçaray tramvayında aktarmasız hizmet vermeye başladı. Artık Kuruçeşme'den tramvaya binen vatandaşlar doğrudan Kocaeli Şehir Hastanesi'ne ulaşabiliyor.
Kuruçeşme'den başlayan aktarmasız seferlerde tramvay; Mehmet Ali Paşa durağından sonra T2 olarak adlandırılan 3,1 kilometre uzunluğundaki tramvay hattına bağlanıp Kanal Boyu, Turan Güneş, Başaran, Fizik Tedavi Rehabilitasyon istasyonlarından Şehir Hastanesi istasyonuna ulaşıyor. Bugün itibariyle başlayan seferler 12 dakikalık aralarla gerçekleşiyor. - KOCAELİ
Son Dakika › Yerel › Akçaray ile Kuruçeşme-Şehir Hastanesi Arası Aktarmasız Hizmet Başladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?