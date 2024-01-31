Akçöltekin\'in adının verildiği park açıldı

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Hayatını kaybeden Akçöltekin'in adının verildiği park düzenlenen törenle açıldı

AYDIN - Efeler Belediyesi, geçen yıl geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Efeler Belediyesi Meclis Üyesi Avukat Savaş Akçöltekin'in isminin yaşatılacağı parkı hizmete açtı.

Efeler Belediyesi'nin Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyesi Avukat Savaş Akçöltekin, 2023 yılının Haziran ayında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Akçöltekin'e ve sevenlerine vefa örneği Efeler'den geldi. Belediyenin meclis toplantısında Akçöltekin'in isminin bir parka verilmesi kararlaştırılmıştı. Adnan Menderes Mahallesi Çevre Bulvarı 520. Sokak'ta yapımı tamamlanan Av. Savaş Akçöltekin Parkı düzenlenen tören ile hizmet açıldı.

Törende ilk olarak konuşan Adnan Menderes Mahalle Muhtarı Sedat Uygun Akçöltekin'in adının mahallelerinde ölümsüzleştirilmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, "Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay ve meclis üyelerimize Savaş Akçöltekin kardeşimizin adını bu parkta yaşatacak, kıymetli ailesi de onore edecek böyle bir karar almalarından ve parkımızın yapımında emeği geçen tüm personele mahallemize kazandırdıkları bu hizmet için şahsım ve mahalle sakinlerim adına teşekkür ederim. Savaş Akçöltekin Parkımız Adnan Menderes Mahallemize ve Efeler ilçemize hayırlı olsun" dedi.

Duygularına hakim olamayan ve konuşmakta zorlanan Savaş Akçöltekin'in eşi Armağan Akçöltekin ise, "Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay'a bu ince düşüncesinden dolayı teşekkür ediyorum. Konuşmakta zorlanıyorum. Eşim Savaş Akçöltekin avukatlık mesleğinde bir duayendi. O, merhametli, vicdanlı ve mert bir milliyetçiydi. O'nun ailesi olmaktan ve soyadını taşımaktan gurur duyuyoruz" diye konuşarak parkın açılışında kendilerini yalnız bırakmayan misafirlere teşekkürlerini sundu.

"Savaş'ı kardeşim gibi severdim"

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden MHP'li Efeler Belediye Meclis Üyesi Avukat Savaş Akçöltekin'i kardeşi kadar sevdiğini ifade ederek sözlerine başlayan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "İki meclis üyemiz görev süreleri sırasında yaşamlarını yitirdi. Çok üzüldük, ikisi ile de benim özel bir durumum vardı. Memiş Dinç'i ağabey gibi, Savaş Akçöltekin'i de kardeş gibi severdim. Farklı siyasal düşüncelerde olmak ayrı bir şey ama insanların dost olabilmeleri için bu farklı düşüncelerin hiçbir önemi yok. Bu kalabalığın bir kısmı siyasi düşünce için, bir kısmı avukat ve meslektaş oldukları için, bir kısmı O'nun görev yaptığı belediyenin personeli, bir kısmı da sivil toplum örgütlerinde beraber çalıştıkları için burada gidi gelir size ama aslında hepimizin burada olmasının bir tek nedeni var O'nun çok ama çok iyi bir insan olması. Sevgi doluydu, herkese elini uzatırdı, kimseyi kırmazdı. O sevgisi ile bu kadar dost edindi ve bu kalabalığı buraya topladı" dedi.

"Kitap kafeleri kimse kapatamayacak"

Efeler Belediye Başkanı olarak göreve geldiği 2019 yılından bu yana güzel projelere imza attığını ve bu projelerden en önemlilerinden birinin ise Kitap Kafeler olduğunu belirten Atay konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Belediyeye göreve geldiğimiz zaman Efeler'in kreşi sıfırdı. Şimdi 5 kreşimizde 752 öğrencimiz eğitim görüyor. 752 aile gelip bize çocuklarını emanet ediyor ve okul öncesi eğitimini burada görmesini istiyor. Ekonomik durumu iyi olmayan ailelerimizin çocuklarının da Anayasa gereğince fırsat eşitliğinden yararlanma hakkı dolayısıyla babalarının 5 gün sigara içmemesi karşılığında eğitim veriyoruz. Hem lise giriş, hem aynı zamanda da üniversite girişte de başarı oranlarımız çok arttı. Kadınlarımız için hanımevlerini açtık. Onlar orda sosyalleşiyor, yeni dostluklar ediniyorlar. En çok gurur duyduğum hizmetlerimizden başlıcası Avrupa'nın en büyük ikinci açık hava parkı olan Bilim ve Matematik Parkımız ile sadece kadınlarımızın çalıştığı üretim yapılan fabrikamız. Ama en büyüğü ise geleceğimiz olan çocuklarımızın bilimle buluşmaları için en önemli yer kitap kafeler. Haftaya 16'ıncısını açacağız ve inşallah bu sayı seçime kadar 20 olacak. Kimse ama kimse bu kitap kafeleri kapatmaya cesaret edemeyecek, gücü de yetmeyecek"

Başkan Atay konuşmasının ardından parka isminin verildiği Savaş Akçöltekin'in eşi Armağan Akçöltekin ve çocukları, Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Adnan Menderes Mahalle Muhtarı Sedat Uygun, AK Parti Efeler İlçe Başkanı Oğuz Kendirlioğlu, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, MHP Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan ve diğer davetliler ile birlikte parkın açılış kurdelesini keserek parkı vatandaşların hizmetine açtı.