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Akdağ'da yaralanan Kızıl Geyik tedavi altına alındı - Son Dakika

Akdağ'da yaralanan Kızıl Geyik tedavi altına alındı

17.11.2021 14:38
Akdağ'da yaralanan Kızıl Geyik tedavi altına alındı

Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Akdağ'da yaralı halde bulunan Kızıl Geyik tedavi altına alındı.

Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Akdağ'da yaralı halde bulunan Kızıl Geyik tedavi altına alındı.

Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı Sandıklı Şefliği, Akdağ Tabiat Parkında düzensiz davranışlar gösteren ve hastalandığı belirlenen Kızıl Geyik tedavisi yapılmak üzere bölgeden aldı. Afyon Kocatepe Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alınan Kızıl Geyiğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Akdağ'da yaralanan Kızıl Geyik tedavi altına alındı
Akdağ'da yaralanan Kızıl Geyik tedavi altına alındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Karahisar, Akdağ, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Akdağ'da yaralanan Kızıl Geyik tedavi altına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akdağ'da yaralanan Kızıl Geyik tedavi altına alındı - Son Dakika
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