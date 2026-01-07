Odak Samsun otobüsleri ile kışın rota "Ladik Akdağ"

Kış turizminin en önemli destinasyonlarından biri olan Akdağ Kayak Merkezi'nde sezon dolu dolu geçerken Odak Samsun turizm otobüsleri de Ladik Akdağ seferlerinin startını verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, tüm kayak severleri Akdağ'a davet etti.

Kar kalınlığının istenilen seviye ulaşması ile yeni yılın ilk günlerinde sezona merhaba diyen Akdağ Kayak Merkezi, kayakseverlerin uğrak noktası oluyor. Türkiye'nin ve Karadeniz Bölgesi'nin önemli kış turizm rotalarından biri olan Akdağ Kayak Merkezi muhteşem doğası ve kayak imkanları ile kış sporu tutkunlarını ağırlıyor. Tatil için Akdağ'ı tercih edenlerin kimi kayak ya da kızak yaparak kimi ise bin 500 metre uzunluğundaki telesiyej ile karın tadını çıkarıyor. Akdağ Kayak Merkezi kartpostalı andıran doğası ile de ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Akdağ'a Odak Samsun otobüs seferleri

Büyükşehir Belediyesi tarafından turizm destinasyonlarına kolay, ekonomik ve güvenli ulaşımı sağlamak amacıyla hayata geçirilen Odak Samsun Turizm Otobüslerinin, Akdağ seferleri başlıyor. Hafta sonları düzenlenecek Akdağ seferlerinin ilki 10 Ocak itibariyle gerçekleştirilecek. Sabah 09.00'da İlçe Transfer Merkezi'nden hareket edecek Odak Samsun Otobüsleri ile vatandaşların kayak merkezine konforlu ulaşımı sağlanacak. Turlarla ilgili detaylı bilgi ve rezervasyon işlemleri ise 7/24 hizmet veren 153 Çözüm Merkezi ile internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Ücret tarifesi ise tam 110 TL, öğrenci 90 TL olarak belirlendi.

Bölgenin gözdesi

Akdağ Kayak Merkezi'nin kış turizminde bölgenin gözdesi olduğuna dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Odak Samsun diyerek çıktığımız yolda turizmin her alanında şehrimizin hak ettiği noktaya gelmesini istiyor, bu anlayışla çalışıyoruz. Kış turizmi noktasında da bölgenin gözde rotası Akdağ'a sahibiz. Bu potansiyelimizin farkında olarak kış turizminde Samsun'umuzun daha fazla ziyaretçi ağırlamasını istiyoruz. Bu amaçla Odak Samsun Otobüslerimizin, Akdağ seferlerini de başlattık. Akdağ'daki kış güzelliğini herkes görsün, herkes kayak ve telesiyej deneyimini yaşasın istiyoruz. Bu yıl sezon güzel başladı, her yıl daha fazla turist diyerek sezonu açıyoruz. Tüm doğa ve kayakseverleri Samsun'umuza davet ediyor, şehrimizin kış ayında da büyüleyen yönlerini görmelerini arzu ediyoruz" dedi. - SAMSUN