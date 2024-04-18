Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, Mersin Gazeteciler Cemiyeti\'ni ziyaret etti

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Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, Mersin Gazeteciler Cemiyeti yönetiminin ziyaretinde yaptığı konuşmada, demokratik yönetimlerde basının gücü ve etkisinin önemine dikkat çekerek, sadece hakikati, doğruları ve gerçeği halka ulaştırmaya çalışan basın mensuplarının daima yanında olacaklarını söyledi.

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Kaya Tepe ve yönetim kurulu üyeleri, Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. MGC Başkanı Kaya Tepe, yeni dönemde seçilerek göreve gelen belediye başkanını tebrik etti, kent ve vatandaşlar için hayata geçecek hizmet ve projelerde başarılar diledi.

"Halka sadece hakikatlerin ulaşması için basınla diyalog içerisinde olacağız"

Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız da ziyaretleri nedeniyle MGC yönetimine teşekkür etti, cemiyet nezdinde basın mensuplarına başarılar diledi. Sarıyıldız, "Demokrasilerde medya; yasama, yürütme ve yargı erklerinden sonra 4'üncü bir erk, bir güç durumundadır. Bugün medya, her alanda toplumun sesi ve vicdanı olmak zorundadır. Gerçekten toplumun hakikate ulaşma hakkının, basın emekçileri vesilesiyle sağlanabileceğini düşünüyoruz. Geçmişten bugüne basının önündeki engellerin kalkması, basının sadece topluma hakikati ulaştırmak için mücadele etmesi gerektiğine inandık. Bugün de belediye olarak halkımızın gerçeklere ve doğrulara ulaşması için gerek kendi basın birimimiz, gerekse cemiyet mensubu basın emekçisi arkadaşlarımızla sürekli bir diyalog ve istişare içinde olacağız. Yeter ki toplumun vicdanı olalım ve toplumun doğru bilgiye ulaşmasını sağlayalım" dedi. - MERSİN