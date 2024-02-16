Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak Tekstil Çalışanlarıyla Buluştu

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, tekstil çalışanlarıyla gerçekleştirdiği buluşmada, Akdeniz'de artık huzurun olduğunu belirterek, "En büyük sorun huzurdu. Çok şükür 5 yıldır Akdeniz'de artık huzur, barış ve kardeşlik var" dedi.
Başkan Gültak, Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan ve Toroslar Belediye Başkanı Adayı Ali Öz ile birlikte ilçede bulunan tekstil merkezindeki firmalarda çalışan işçilerle buluştu. Çalışanlarla tek tek sohbet eden Gültak ve beraberindekiler, kadın çalışanlara da karanfil dağıttı.
"5 yıldır Akdeniz'de huzur var"
Buluşmada çalışanlara seslenen Başkan Gültak, göreve geldikleri günden bugüne Akdeniz'de çok iş yaptıklarını söyledi. Akdeniz'e huzuru getirdiklerini vurgulayan Gültak, "Bunu en iyi siz bilirsiniz. Bundan 6-7 yıl önce mahallerdeki olaylar ortadaydı. Çok şükür 5 yıldır Akdeniz'de huzur var. Artık gece saatlerinde bile ilçede gezebiliyorsunuz. Huzurun yanında barış ve kardeşlik var. Hiçbir Arap kardeşimiz kendisini ötede hissetmiyor. Hiçbir Kürt kardeşimiz kendisini dışlanmış hissetmiyor. Bunlar Akdeniz için önemli. Çünkü biz huzuru sağlamadan, imarda getirseniz, kentsel dönüşümde yapsanız bunların hiçbir önemi yok. Akdeniz'in en büyük sorunu huzurdu onu da çözdük. Akdeniz'in birde uyuşturucu sorunu vardı. Eskiden elektrik direği gibi 25 metreye bir uyuşturucu satıcısı vardı. Şimdi ise bu sorunu da neredeyse bitirdik. Yapanda çok gizli yapabiliyor. Çocuklarımız zehirleniyordu. Bunların da önüne geçtik" diye konuştu.
Mersin'i düzeltmenin yolunun kentsel dönüşümden geçtiğini vurgulayan Gültak, "Kentin imar sorunu var. 30 yıldır bu şehre imar gelmemişti. Bir belediye başkanı göreve gelir gelmez ilk yapması gereken çalışma, o şehrin imarını getirmek veya düzenlemek olmalıdır. İnşallah başta kendim olmak üzere Cumhur İttifakı adaylarımıza desteklerinizi bekliyoruz. Sizden ricam 31 Mart'ta bu kurulmuş olan huzur düzeni, istikrar için bize, imar için de Serdar Soydan başkanımızı destekleyin. El ele verdiğimizde biz bu Akdeniz ve Mersin'i uçururuz diyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN
Son Dakika › Yerel › Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak Tekstil Çalışanlarıyla Buluştu - Son Dakika
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