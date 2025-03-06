Akdeniz Belediye Başkanı Zeyit Şener Sağlık Desteklerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Akdeniz Belediye Başkanı Zeyit Şener Sağlık Desteklerine Devam Ediyor

Akdeniz Belediye Başkanı Zeyit Şener Sağlık Desteklerine Devam Ediyor

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, onkoloji hastalarına sosyal destek hizmetleri sunarak sağlık alanındaki projelerine önem verdiklerini vurguladı. Hastaları ziyaret eden Şener, sosyal destek projelerinin artarak devam edeceğini açıkladı.

06.03.2025 10:50  Güncelleme: 10:52
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Akdeniz Kaymakamı ve Akdeniz Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, sağlık alanındaki sosyal destek hizmetlerine büyük önem verdiklerini söyledi.

Şener, Akdeniz ilçesinde ikamet eden ve Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sunulan 'Onko-Büs' hizmetinden faydalanan onkoloji hastalarını ziyaret etti. Ziyarette, hasta ve yakınlarıyla ilgilenen Şener, taleplerini dinleyerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Akdeniz Belediyesi olarak sağlık alanındaki sosyal destek hizmetlerine büyük önem verdiklerini belirten Şener, özellikle zorlayıcı tedavi süreçlerinde vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Belediye olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Şener, sosyal destek projelerinin artarak devam edeceğini kaydetti. Hastaların moral ve motivasyonlarını yüksek tutmalarının önemine dikkat çeken Şener, sağlık ve sosyal hizmetler alanında yürütülen projelerin sürdürülebilir olmasını sağlamak adına çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini belirtti.

Akdeniz Belediyesi tarafından sağlanan ücretsiz ulaşım hizmetinden duydukları memnuniyeti dile getiren onkoloji hastaları ve aileleri de Onko-Büs hizmetinin özellikle düzenli tedavi süreçlerinde büyük kolaylık sağladığını kaydederek, emeği geçenlere teşekkür etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Akdeniz Belediye Başkanı Zeyit Şener Sağlık Desteklerine Devam Ediyor - Son Dakika

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