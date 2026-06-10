Akdeniz Belediyeler Birliği ile Türk Böbrek Vakfı'ndan Sağlıkta İş Birliği - Son Dakika
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Akdeniz Belediyeler Birliği ile Türk Böbrek Vakfı'ndan Sağlıkta İş Birliği

10.06.2026 18:14  Güncelleme: 20:01
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Akdeniz Belediyeler Birliği ile Türk Böbrek Vakfı, kronik hastalıklarla mücadele ve koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması için iş birliği protokolü imzaladı. Protokol kapsamında eğitim, sempozyum, sağlık taraması ve farkındalık etkinlikleri düzenlenecek.

(ANTALYA)- Akdeniz Belediyeler Birliği ile Türk Böbrek Vakfı (TBV), kronik hastalıklarla mücadele ve koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.

Akdeniz Belediyeler Birliği ile Türk Böbrek Vakfı (TBV), koruyucu sağlık hizmetlerini toplumun her kesimine ulaştırmak amacıyla kapsamlı bir iş birliği protokolüne imza attı. Protokol, Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı ve Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ile Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk tarafından imzalandı. İş birliği kapsamında üye belediyelerde eğitim, sempozyum, panel, sağlık taraması ve farkındalık etkinlikleri düzenlenecek.

HASTALIK ORTAYA ÇIKMADAN ÖNLEM ALINACAK

İş birliği kapsamında Türk Böbrek Vakfı'nın sürdürdüğü "Böbrek Sağlığı için Beslenme ve Hayat Tarzı Önerileri" eğitimleri, Akdeniz Belediyeler Birliği üyesi belediyelerde vatandaşlarla buluşturulacak. Sağlıklı beslenme, yeterli su tüketimi, obeziteyle mücadele, diyabet ve hipertansiyon gibi böbrek sağlığını doğrudan etkileyen konularda bilgilendirmeler yapılacak. Ayrıca alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek panel, sempozyum ve söyleşilerle toplumun sağlık okuryazarlığının artırılması hedefleniyor. Türkiye'de kronik böbrek hastalığı ve buna yol açan risk faktörlerinin giderek arttığına dikkat çeken proje paydaşları, hastalık ortaya çıkmadan önce alınacak önlemlerin önemine vurgu yaptı.

Protokolün, yerel yönetimlerin vatandaşlarla doğrudan temas kurabilen yapısı sayesinde koruyucu sağlık hizmetlerinin daha geniş kesimlere ulaştırılmasına katkı sağlaması amaçlanıyor. İş birliğiyle sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması, sağlık bilincinin artırılması ve toplum sağlığının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Akdeniz Belediyeler Birliği ile Türk Böbrek Vakfı'ndan Sağlıkta İş Birliği - Son Dakika

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