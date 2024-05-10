Akdeniz Belediyesi, İçel Sanat Kulübü\'ne 30 bin TL destek sağlayacak

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Akdeniz Belediyesi, İçel Sanat Kulübü'nün (İSK) düzenleyeceği 3. Karikatür Günleri'ne 30 bin TL destek sağlayacak.

Akdeniz Belediye Meclisinin Mayıs ayı 2. toplantısı Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, komisyonlara sevk edilen çeşitli konular görüşüldü. Bu kapsamda 2023 mali yılı kesin hesabı ile ilgili komisyonlardan oybirliği ile gelen konu, üyelerin yine oybirliği ile kabul edildi.

Meclis üyelerinin talebi üzerine, söz konusu bütçe kalemleri, üst başlıklar halinde okunup basın ve kamuoyu ile paylaşıldı. Bu kapsamda 2023 mali yılı kesin hesabına ait bütçe giderleri şöyle açıklandı: "Personel giderleri 122 milyon 806 bin TL, Sosyal Güvenlik Kurumu'na devlet primi giderleri 17 milyon 514 bin TL, mal ve hizmet alım giderleri 476 milyon 150 bin TL, faiz giderleri 4 milyon 658 bin TL, cari transferler 20 milyon 308 bin TL, sermaye giderleri 118 milyon 848 bin TL, sermaye transferleri 1 milyon 664 bin TL ve yemek ödeneği 45 milyon TL."

İçel Sanat Kulübü'ne 30 bin TL destek

Meclis toplantısında, İçel Sanat Kulübü'nün (İSK) haziran ayında düzenleyeceği 3'üncü Karikatür Günleri etkinliğine, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bütçesinden 30 bin TL destek verilmesi ile ilgili teklif, oy çokluğu ile kabul edildi. Meclis üyelerinin konuya dair görüşlerini açıklamasının ardından söz alan Sarıyıldız, "Belediyemiz gerçekten ciddi bir borç yükü altında. Bu nedenle lüks ve gereksiz tüketimden uzak, sadece kamu hizmetine endeksli, kamunun giderlerinin yine kamu için harcanması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

"Kültür sanat etkinliklerinin destekçisi olacağız"

Kültürel ve sanatsal etkinliklere önceki yönetimce de maddi destek verildiğine dikkat çeken Sarıyıldız, şöyle konuştu, "Kültürel ve sanatsal aktivitenin büyüyüp yaygınlaşması ve halka ulaştırılması konusunda belediyeler olarak ayrıca özen göstermemiz gerektiğine inanıyoruz. Bizler de Akdeniz ilçesi ve Mersin genelinde yürütülecek kültür sanat etkinliklerinin destekçisi olacağız. Belediyemizin ekonomik şartları göz önüne alınarak İçel Sanat Kulübü'ne böyle bir destek sağladık. Gönül isterdi ki çok daha fazlasını sağlayalım. Ancak belediyemizin mali durumu ortada."

Belediye Meclis üyeleri arasından seçilecek başkan yardımcılarına ödenecek ücrete ilişkin teklifin, üyelerin oybirliği ile kabul edilmesinin ardından toplantı sona erdi. - MERSİN