Akdeniz Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Ücretsiz Temizlik Hizmeti - Son Dakika
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Akdeniz Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Ücretsiz Temizlik Hizmeti

Akdeniz Belediyesi\'nden İhtiyaç Sahiplerine Ücretsiz Temizlik Hizmeti

Mersin'in Akdeniz Belediyesi, Evde Temizlik Birimi aracılığıyla sosyo-ekonomik dezavantajlı, engelli ve yaşlı bireylere ücretsiz temizlik hizmeti sunarak ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Temizlik ekipleri, belirlenen periyotlarla evlere giderek hijyenik koşulları sağlıyor.

22.03.2025 11:08  Güncelleme: 11:11
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Mersin'in Akdeniz Belediyesi bünyesindeki Evde Temizlik Birimi, yürüttüğü çalışmalarla ihtiyaç sahibi vatandaşların hayatına dokunuyor. Özellikle sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı, engelli, yaş almış ve bakıma muhtaç bireylere destek olan evde temizlik hizmeti ile yüzler gülüyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Evde Temizlik Birimi, ilçe genelinde yürüttüğü çalışmalarla ihtiyaç sahibi vatandaşların hayatına dokunmaya devam ediyor. Sosyal belediyeciliğin en güzel ve en anlamlı örneklerinden biri olan evde temizlik hizmeti, özellikle sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı, engelli, yaş almış ve bakıma muhtaç bireylere destek oluyor. Alanında eğitimli ve donanımlı temizlik ekipleri, belirlenen periyotlarla vatandaşların evlerine giderek detaylı temizlik hizmeti sunuyor. Temizlik çalışmalarında evlerin süpürülmesi, silinmesi, camların temizlenmesi ve genel hijyen şartlarının sağlanması için detaylı bir çalışma gerçekleştiriyor. Akdeniz Belediyesinin, toplumun her kesimine ulaşmayı amaçlayan sosyal hizmet anlayışı kapsamında devam ettirdiği Evde Temizlik Hizmeti, bugüne dek yüzlerce vatandaşa ulaşarak büyük memnuniyet sağladı.

"Vatandaşımızın hayatına dokunan her hizmet bizim için çok kıymetli"

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, Evde Temizlik Hizmeti'nin Akdeniz halkı için büyük önem taşıdığını belirtti. Sosyal belediyecilik anlayışının merkezinde insanın yer aldığını ifade eden Şener, "Vatandaşımızın hayatına dokunan her hizmet bizim için çok kıymetli. Akdeniz Belediyesi olarak, sosyal sorumluluğun gereği olan hizmetleri öncelikli görüyor; yaşlı, engelli, bakıma muhtaç ve dezavantajlı vatandaşlarımızın her zaman yanında olmayı görev biliyoruz. Evde Temizlik Birimimizle sunduğumuz bu ücretsiz ve periyodik hizmet sayesinde, vatandaşlarımızın yaşam kalitesine katkı sağlıyor, onlara yalnız olmadıklarını hissettiriyoruz. Aldığımız olumlu geri dönüşler ve vatandaşlarımızın memnuniyeti bizleri mutlu ediyor" dedi.

Hizmet ücretsiz ve periyodik olarak sunuluyor

Evde Temizlik Birimi tarafından yürütülen hizmetler tamamen ücretsiz olup, ihtiyaç sahiplerinin yaşam kalitesini artırmayı hedeflediği belirtildi. Periyodik olarak sürdürülen hizmetin, özellikle yaşlı ve yalnız yaşayan bireylerin hijyenik ve sağlıklı şartlarda hayatlarını sürdürmelerine katkı sağladığı ifade edildi. Hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşların, belediyenin ilgili telefon ve destek hatlarından iletişime geçerek başvuru yapabileceği de duyuruldu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Akdeniz Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Ücretsiz Temizlik Hizmeti - Son Dakika

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