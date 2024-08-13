Akdeniz Belediyesi Yerli Buğdayı İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırıyor

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Akdeniz Belediyesinin, ürettiği yerli ekmeklik yakamoz buğdayından elde edilen un, paketlenip ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Akdeniz Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü personelinin geçen yıl Akdam ve Anadolu Mahallelerinde belediyeye ait toplam 20 dönüm arazide ekimini ve hasadını yaptığı yerli yakamoz türü ekmeklik buğdayı, değirmende öğütülüp un haline getirildi. Hasattan yaklaşık 8 ton verim elde edilirken, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personelince 5'er kiloluk paketlere konulan ekmeklik unun, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımı başladı.

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilk etapta toplam 202 paket un hazırlanırken, kalan buğdaylar da ilerleyen günlerde değirmende öğütülüp un haline getirilerek Akdeniz ilçesine bağlı mahalle muhtarlarının belirlediği ihtiyaç sahibi ailelerin yanı sıra tandır evlerine ulaştırılacak.

Üretimden hasada belediye personeli görev aldı

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünce, geçen ekim ayında Akdam ve Anadolu Mahallerinde bulunan topraklara, yerli yakamoz türü ekmeklik buğday ekimi yapılmış, ekim, gübreleme ve bakım işlemlerinden biçim işlemlerine dek tüm çalışmalarda müdürlük personeli yoğun emek vermişti. Belediyeye ait toplam 20 dönümlük alana ekilen, 2014 yılında tescillenmiş yerli ekmeklik yakamoz buğdayının, biçerdöver ve belediye personeli desteğiyle gerçekleştirilen hasadından yaklaşık 8 ton buğday elde edilmişti. - MERSİN