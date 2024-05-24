Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü zincir marketlerde denetim yaptı - Son Dakika
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Yerel

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü zincir marketlerde denetim yaptı

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü zincir marketlerde denetim yaptı

Mersin'in merkez ilçesi Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, zincir marketlerde fiyat etiket denetimi yaptı ve son kullanma tarihini kontrol etti. Ayrıca kaldırım işgallerine de müdahale edildi.

24.05.2024 11:07  Güncelleme: 11:11
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Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, zincir marketlerde fiyat etiket denetimi yaptı, ürünlerin son kullanma tarihini kontrol etti.

Halkın sağlığı, huzuru ve esenliği için 7/24 görevinin başında olan Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırlarında bulunan zincir alışveriş merkezlerine yönelik kontrol ve denetimlerini sürdürüyor. Zabıta Müdürü Sabri Aytonğ'un da katıldığı denetimlerde, son tüketim tarihi geçmiş bazı gıda ürünleri tespit edildi. Denetlenen marketlerde ayrıca raf fiyatı ile kasa fiyatı uyuşmayan bazı ürünler de belirlendi. Bunun üzerine zabıta ekipleri, son kullanma tarihi geçmiş ürünleri müsadere ederek ilgili AVM'ler hakkında tutanak tutup cezai müeyyide uyguladı.

Kaldırım işgalleri de önleniyor

Akdeniz zabıta ekipleri, gün içerisinde ayrıca kaldırım işgaline yol açarak vatandaşların geçişini zorlaştıran esnafı da denetleyip uyardı. Zeytinlibahçe Caddesi üzerinde ve civarında faaliyet gösteren fidan satıcılarını ve birçok işyerini denetleyen zabıta ekipleri, kaldırımlara yerleştirilen saksı, sandık ve benzeri ürünleri kaldırttı, işletme sahiplerini uyardı. Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün; halkın sağlığı, huzuru ve esenliği için denetim ve kontrolleri aralıksız devam edeceği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü zincir marketlerde denetim yaptı - Son Dakika

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