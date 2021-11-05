Akdeniz Belediyesinden kadınlara Tarsus gezisi - Son Dakika

Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla bir dizi etkinlik başlattı. Bu kapsamda her hafta 2 otobüsle yaklaşık 500 kadın, Eshab-ı Kehf, Nusret Mayın Gemisi, Tarsus Şelalesi ile Berdan Barajı'na geziye götürülecek.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü" etkinlikleri kapsamında Akdenizli kadınları, çocuklarıyla birlikte kentin tarihi ve turistik yerlerine geziye götürüyor.

Hebilli ve Bahşiş mahallelerinden 62 kadın Tarsus'u gezdi

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinlikler dizisinde ilk olarak Hebilli ve Bahşiş mahallelerinde yaşayan 62 kadın, çocuklarıyla birlikte Tarsus gezisine götürüldü. Gezide kadınlara ve çocuklarına kumanya da verildi. Eshab-ı Kehf ve Berdan Barajı gibi Tarsus'un tarihi ve turistik yerlerini ziyaret eden kadınlar, kendileri veya sevdiklerine hediyelikler aldı. İlk olarak Tarsus Yedi Uyurlar Mağarasını ziyaret eden kadınlar, burada dualar edip hatıra fotoğrafları çekti. Anneleriyle birlikte geziye katılan küçük çocuklar da oyun ve eğlence parklarında gönüllerince bir gün yaşadı.

Geziye katılan Akdeniz Belediyesi Başkan Yardımcısı Tufan Nenni, "Hebilli ve Bahşiş mahallelerimizden iki otobüsle Eshab-ı Kehf'e geldik. Burada öğle namazı kılındı ve dualar edildi. Sonrasında barajı gezeceğiz. Her hafta iki mahallemize otobüsler götürüp, dileyen mahalleli kadınları bu gezilerimize götüreceğiz" dedi.

Öte yandan, Tarsus gezisine katılan kadınlar da kendilerine bu güzel imkanı sunan Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak'a teşekkür ettiler, etkinliklerin devamını beklediklerini dile getirdiler.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün etkinliklere devam edeceği bildirildi. - MERSİN