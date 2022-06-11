Akdeniz Bölgesinin en büyük temel beton dökümü başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Akdeniz Bölgesinin en büyük temel beton dökümü başladı

11.06.2022 16:41
Akdeniz Bölgesinin en büyük temel beton dökümü başladı

Alanya Kapalı Otopark, Pazar Alanı, Sinema ve Dijital Kütüphane projesinde beton döküm işlemi dualarla başladı.

Alanya Kapalı Otopark, Pazar Alanı, Sinema ve Dijital Kütüphane projesinde beton döküm işlemi dualarla başladı. 8 bin metreküp betonu sadece 3 gün içerisinde dökeceklerini belirten Başkan Yücel, "Akdeniz bölgesinin en büyük temel beton döküm işlemine başladık. Çevreye verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz. Ancak projemiz tamamlandığında Alanya'mızın cazibe merkezi olacak" dedi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in mega vizyon projesi olan Alanya Kapalı Otopark, Pazar Alanı Sinema ve Dijital Kütüphane Projesi'nde temel beton döküm işlemi başladı. 8 bin metreküp betonun, 50'ye yakın mikser ve 300'e yakın personelle aralıksız çalışılarak sadece 3 gün içerisinde dökülmesi öngörülüyor.

Döküm işlemi dualarla başladı

Cuma Pazarı'nda yapımı devam eden projenin temel beton döküm işlemi dualarla başladı. Döküm işlemine Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve Başkan Yardımcıları da katıldı. Duanın ardından Başkan Yücel, İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ile birlikte butona basarak dökümün startını verdi.

"Döküm işlemini 3 gün içerisinde bitireceğiz"

İçerisinde kapalı ve katlı otopark, kapalı pazar alanı, ticari alanlar, dijital kütüphane, sinema salonu ile sosyal donatı alanları bulunacak mega projenin temel dökümüne başladıklarını belirten Başkan Yücel, "Alanya'mızın merkezde bulunan gerek kamu kurum kuruluşları gerekse tüzel kişilikler arasında en büyük çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Projemizin geleceği için burayı iyi bir izolasyonla yapıyoruz. Yeraltında gerçekleşen çalışmalar sırasında doğal şartlardan dolayı aksamalar olmuştu. Temel atma işlemimizi 3 gün içerisinde tamamlayacağız. Bu sürede alanımızın kargasını yaparak kışa çalışma olanağını oluşturacağız" ifadelerini kullandı.

"Çevreye verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz"

Sezonun başlaması münasebetiyle devam eden çalışmalar için esnaf ve vatandaşlara özürlerini ileten Başkan Yücel, "Şu anda gerçekleştirdiğimiz çalışmayla çevreye verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı vatandaşlarımızdan ve çevre esnafından çok özür diliyoruz. İnşallah gelecek yıl burası bölgemizin en büyük cazibe merkezi olacak. 50'ye yakın mikser ve 300'e yakın personelle aralıksız çalışarak 8 bin m betonu, 3 gün içerisinde tamamlayacağız. Perde duvarlarıyla birlikte üst meydanı da yaparak inşaatımıza ara vereceğiz. Kalan bölüme de sezon biter bitmez başlayacağız. Şimdiden kentimizin en büyük projelerinden biri olan bu projemizin Alanya'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Akdeniz Bölgesinin en büyük temel beton dökümü başladı
Akdeniz Bölgesinin en büyük temel beton dökümü başladı
Akdeniz Bölgesinin en büyük temel beton dökümü başladı
Akdeniz Bölgesinin en büyük temel beton dökümü başladı
Akdeniz Bölgesinin en büyük temel beton dökümü başladı
Akdeniz Bölgesinin en büyük temel beton dökümü başladı
Akdeniz Bölgesinin en büyük temel beton dökümü başladı

YORUMLAR
500
2'nci İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali Başladı 2'nci İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali Başladı Kaza yapan Alman motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti Kaza yapan Alman motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Adem Murat Yücel, Akdeniz, Sinema, Alanya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Akdeniz Bölgesinin en büyük temel beton dökümü başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:08 Merve Boluğur'un sosyal medya paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
17:04 Aydın ve Ankara'daki yağış hayatı felç etti! Sokaklar adeta göle döndü
17:01 Kan grupları hakkında önemli araştırma! AB kan grubundaki kişilerin bunama ve kanser hastalığına karşı daha savunmasız olduğu belirlendi
16:57 Real Madrid, Monaco'dan Aurelien Tchouameni'yi kadrosuna kattı
16:54 Şiddetli yağış Ankara'da vatandaşlara zor anlar yaşattı! Bazı araçlar suya gömüldü
16:45 Lunaparkta, çocuklarla dolu aletin halatı koptu! O anlar kameraya yansıdı
16:36 Oyuncu Ezgi Çelik'in Şahan Gökbakar'ın gündemle ilgili tweet'ini paylaşınca TRT'deki işinden olduğu iddia edildi
16:28 Galatasaray'da başkanlık seçimi için Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu yarışıyor! İşte ilk 2 sandıktan çıkan sonuçlar
15:46 Lisede Kur'an-ı Kerim'e tekme atılması tepki çekmişti! Okulun müdürü ve yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
15:41 Rıdvan Yılmaz, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer oldu! Beşiktaş 6.5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 payla anlaşma sağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 17:15:49. #1.11#
SON DAKİKA: Akdeniz Bölgesinin en büyük temel beton dökümü başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement