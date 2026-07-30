Akdeniz’de hizmet için ortak akıl vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Akdeniz’de hizmet için ortak akıl vurgusu

Akdeniz’de hizmet için ortak akıl vurgusu
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, mahalle muhtarları ve kurum müdürleriyle düzenlenen tanışma toplantısında bir araya geldi.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, mahalle muhtarları ve kurum müdürleriyle düzenlenen tanışma toplantısında bir araya geldi. Beşikci, hizmetlerin daha etkin yürütülmesi için ortak akıl ve koordinasyonun önemine dikkat çekerek, "Sahada olmadan, sorunları yerinde tespit etmeden çözüm üretemeyiz" dedi.

Akdeniz Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya ilçe genelindeki mahalle muhtarları ile kurum müdürleri katıldı. Toplantıda muhtarlarla tek tek görüşerek taleplerini dinleyen Beşikci, göreve başladığı günden bu yana ilçede sıcak ve samimi bir ortamla karşılaştığını belirterek, gösterilen misafirperverlik dolayısıyla muhtarlara, belediye personeline ve Akdeniz halkına teşekkür etti.

Toplantının açılışında konuşan Beşikci, muhtarların vatandaş ile kamu kurumları arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini ifade ederek, Akdeniz'e daha kaliteli hizmet sunabilmek için iş birliği içerisinde hareket edeceklerini söyledi.

Muhtarların mahallelerin ihtiyaçlarını en iyi bilen kişiler olduğunu vurgulayan Beşikci, "Akdeniz için hep birlikte güzel hizmetlere imza atacağımıza inanıyorum. Bu süreçte en önemli çalışma arkadaşlarımız muhtarlarımız olacaktır. Sizler mahallenizin eksiklerini ve vatandaşın taleplerini en yakından bilen kişilersiniz. Kapımız da gönlümüz de sizlere her zaman açık olacaktır" diye konuştu.

Hizmet anlayışlarının merkezinde saha çalışmasının yer aldığını kaydeden Beşikci, sorunların yerinde görülmesinin çözüm sürecini hızlandıracağını belirterek, "Ben sahada olmayı ve vatandaşımızla birebir temas kurmayı önemsiyorum. Sorunları masa başında değil, yerinde tespit ederek çözeceğiz. Akdeniz'in her mahallesi, her sokağı bizim için aynı değerdedir. Ayrım gözetmeden tüm mahallelerimizi ziyaret edecek, vatandaşlarımızın taleplerini yerinde dinleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki süreçte mahalle bazlı toplantılar düzenleyeceklerini de açıklayan Beşikci, her mahallenin öncelikli ihtiyaçlarının muhtarlarla birlikte değerlendirileceğini ve çözüm önerilerinin ilgili kurumlarla koordinasyon içinde hayata geçirileceğini söyledi.

Toplantı, ilçenin gelecek dönem hizmet planlaması ve kurumlar arası koordinasyona ilişkin değerlendirmelerin ardından, muhtarlar ve kurum müdürlerinin katılımıyla çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Kaynak: İHA

Akdeniz, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Akdeniz’de hizmet için ortak akıl vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’de tarihi istifa dalgası: Belediye başkanları bir bir gidiyor CHP’de tarihi istifa dalgası: Belediye başkanları bir bir gidiyor
Kayıp babanın akıbeti, çocukları öldürülünce ortaya çıktı Kayıp babanın akıbeti, çocukları öldürülünce ortaya çıktı
Eczaneyi bastı, sahibini darp edip ilaçları çaldı Eczaneyi bastı, sahibini darp edip ilaçları çaldı
Orangutan, Quaresma’nın kaslarına hayran kaldı Orangutan, Quaresma’nın kaslarına hayran kaldı
Eski Trabzonsporlu Trezeguet’ten Salah’a: Beşiktaş’a git Eski Trabzonsporlu Trezeguet'ten Salah'a: Beşiktaş'a git
“CHP’de seçmen verileri çalındığı“ iddiasıyla ilgili iki gözaltı "CHP'de seçmen verileri çalındığı" iddiasıyla ilgili iki gözaltı

15:28
Beklenen uygulama hayata geçti Depozito iadesinde yeni dönem
Beklenen uygulama hayata geçti! Depozito iadesinde yeni dönem
14:48
Ece Erken’den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim
Ece Erken'den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim
14:34
Siyaseti bırakan Davutoğlu’nun “Erdoğan“ hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
Siyaseti bırakan Davutoğlu'nun "Erdoğan" hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
14:30
İran’ın en güçlü silahı savaş meydanına indi ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
14:24
Katilinin düğün fotoğrafını çekti, ormanda vahşice öldürüldü: Her detay dehşete düşürdü
Katilinin düğün fotoğrafını çekti, ormanda vahşice öldürüldü: Her detay dehşete düşürdü
14:06
Erdal Beşikçioğlu’nu zora sokacak dosya Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler
Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokacak dosya! Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 16:09:50. #7.12#
SON DAKİKA: Akdeniz’de hizmet için ortak akıl vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.