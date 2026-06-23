Akdeniz Belediyesi Evlendirme Memurluğu yeni yerinde hizmet verecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Akdeniz Belediyesi Evlendirme Memurluğu yeni yerinde hizmet verecek

Akdeniz Belediyesi Evlendirme Memurluğu yeni yerinde hizmet verecek
23.06.2026 12:40  Güncelleme: 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akdeniz Belediyesi, evlendirme memurluğunu Mersin Millet Bahçesi Sahil Etabı'ndaki yeni binasına taşıyor. 150 kişilik kapalı salon ve bin kişilik açık alanıyla deniz manzaralı yeni nikah salonu kısa sürede hizmete girecek.

Akdeniz Belediyesi, vatandaşlara daha kaliteli ve konforlu hizmet sunmak amacıyla evlendirme memurluğunu yeni hizmet binasına taşıyor. Mersin Millet Bahçesi Sahil Etabı içerisinde hizmet verecek yeni nikah salonunun kısa süre içerisinde faaliyete geçirilmesi planlanıyor.

Açık ve kapalı olmak üzere iki farklı bölümden oluşan yeni nikah salonu, vatandaşların nikah işlemlerini daha rahat bir ortamda gerçekleştirmesine imkan sağlayacak. Tesiste 150 kişilik kapalı salonun yanı sıra yaklaşık bin kişilik açık alan da yer alıyor. Deniz manzarasına sahip yeni hizmet alanının, nikah törenlerine katılan davetlilere de ferah ve konforlu bir ortam sunacağı belirtildi.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, yeni nikah salonunun ilçeye değer katacağını söyledi.

Şener, "Hayatlarının en anlamlı günlerinden birini yaşayan çiftlerimizin ve ailelerinin bu özel anlarını daha güzel ve daha konforlu bir ortamda geçirebilmeleri için evlendirme memurluğumuzu modern bir tesise taşıyoruz. Mersin Millet Bahçesinin eşsiz deniz manzarası içerisinde hizmet verecek olan yeni nikah salonumuz, hem fiziki imkanları hem de estetik yapısıyla vatandaşlarımıza yakışır bir hizmet sunacak" dedi.

Yeni nikah salonunun kısa süre içerisinde hizmete açılacağı bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Belediye, Evlilik, Akdeniz, Mersin, Turizm, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Akdeniz Belediyesi Evlendirme Memurluğu yeni yerinde hizmet verecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca sürücüye kritik uyarı Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir Milyonlarca sürücüye kritik uyarı! Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir
Anne-babasının gidere düştüğünü ihbar etti, gerçek telefonda ortaya çıktı Anne-babasının gidere düştüğünü ihbar etti, gerçek telefonda ortaya çıktı
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti’ye geçti Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti'ye geçti
Fenerbahçe’de iki ayrılık birden Livakovic ve İrfan Can yolcu Fenerbahçe'de iki ayrılık birden! Livakovic ve İrfan Can yolcu
Piknikte tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü Piknikte tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
Tüm dengeleri değiştirecek iddia: Mansur Yavaş’tan “İmamoğlu’nun güdümündeki partide yer almam“ resti Tüm dengeleri değiştirecek iddia: Mansur Yavaş'tan "İmamoğlu'nun güdümündeki partide yer almam" resti

12:21
Erdoğan’ın masasındaki son anket Mustafa Şen AK Parti’nin oy oranını açıkladı
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı
11:06
İşin altından para çıktı Milli Takım’da Hacıosmanoğlu’nu koltuğundan edecek skandal
İşin altından para çıktı! Milli Takım'da Hacıosmanoğlu'nu koltuğundan edecek skandal
11:05
Kılıçdaroğlu mu Özel mi 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
11:02
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu! 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı
10:56
Olay iddia: Güllü’nün kızı Tuğyan ile Ümitcan Uygun mektuplaşıyor
Olay iddia: Güllü'nün kızı Tuğyan ile Ümitcan Uygun mektuplaşıyor
10:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dönemin en sert talimatı Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dönemin en sert talimatı! Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 12:53:57. #7.12#
SON DAKİKA: Akdeniz Belediyesi Evlendirme Memurluğu yeni yerinde hizmet verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.