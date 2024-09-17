Akdeniz Düşünce Platformu'na Geçiş - Son Dakika
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Akdeniz Düşünce Platformu'na Geçiş

Antalya Düşünce Platformu, ismini 'Akdeniz Düşünce Platformu' olarak güncelledi.

17.09.2024 20:38
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Antalya Düşünce Platformu yapısını güçlendirip hem üye profili hem isim değişikliğine giderek adını Akdeniz Düşünce Platformu olarak güncelledi.

Ulusal ve uluslararası birçok etkinliğe imza atan platform; faaliyetlerinin Antalya ile sınırlı kalmaması, üyelerinin bölgesel etkisi ve ilgi alanının daha geniş bir çerçeveye yükselmesi sebebiyle isim değişikliği kararı aldı.

Platform adına konuşan Çağrı Yılmaz, "Platformumuz hızla olgunlaşan bir süreç yaşadı. 30'dan fazla ulusal ve uluslararası etkinlik düzenledik ve Antalya'nın olduğu kadar bölgenin de sorunlarına çözümler sunduk. Üye yapımızdan yol haritamıza birçok orta vadeli hedefimiz planlanandan erken gerçekleşti. Bunda elbette üyelerimizin sunduğu olağanüstü katkı önemli rol oynadı. Gerek grup gerek bireysel katkılarla platformumuzun olgunlaşma süreci beklenenden hızlı gerçekleşti. Bu sebeple öncelikle katkıda bulunan tüm üyelerimizi tebrik ediyorum. Artık uzun vadeli planlarımızı gerçekleştirme zamanı geldiğini gördük. Olgunlaşmış, kendi içerisinde uyumlu, varlığı kabul edilen bir platforma dönüştük. Bu nedenle de ismimizi Akdeniz Düşünce Platformu olarak güncelliyor ve bölgesel etkileri olacak faaliyetlerimize hız kazandırıyoruz" dedi - ANTALYA

Kaynak: İHA

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