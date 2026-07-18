Beşikci: "Kapımız da gönlümüz de vatandaşımıza açık" - Son Dakika
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Beşikci: "Kapımız da gönlümüz de vatandaşımıza açık"

Beşikci: "Kapımız da gönlümüz de vatandaşımıza açık"
18.07.2026 13:52  Güncelleme: 13:53
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Mersin'in Akdeniz İlçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Camili Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi ve çözüm talimatı verdi.

Mersin'in Akdeniz İlçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Camili Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi. Beşikci, "Vatandaşımızın duasını almadan, gönül hoşluğunu kazanmadan muvaffak olmak mümkün değildir" diyerek, mahallede dile getirilen sorunların çözümü için ilgili birimlere talimat verdi.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Murat Beşikci, Akdeniz ilçesindeki ziyaretlerine Camili Mahallesi ile devam etti. Göreve geldiği ilk günden bu yana sürekli sahada olan, esnaf ve vatandaşlarla iç içe bir yönetim anlayışı sergileyen Beşikci, mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini yerinde dinledi. Akdeniz ilçesinin tüm kesimlerine adil ve etkin bir şekilde temas etmeyi hedefleyen Beşikci, Camili Mahallesi'ni ziyaret etti. Belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de hazır bulunduğu ziyarette Beşikci, mahalle kıraathanesinde Camili Mahallesi Muhtarı Adem Uysal ve bölge halkı ile bir araya gelerek istişare toplantısı düzenledi.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan ve iletilen tüm talepleri tek tek not aldıran Beşikci, halkın rızasını kazanmanın belediyecilik anlayışlarının temelini oluşturduğunu vurguladı. Beşikci, "Vatandaşımızın duasını almadan, gönül hoşluğunu kazanmadan muvaffak olmak mümkün değildir. Bunu hak etmek için ekibimizle birlikte elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Her zaman kapımız da gönlümüz de vatandaşımıza sonuna kadar açıktır. Sizin adım attığınız her yere biz de adım atacak, her bir vatandaşımızla kucaklaşıp hal hatır soracak ve sorunlarına köklü çözümler üreteceğiz. Muhtarımızın dile getirdiği tüm taleplerin en kısa sürede yerine getirilmesi için birim müdürlerimize gerekli talimatları verdik. Akdeniz için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz"dedi.

Camili Mahallesi Muhtarı Adem Uysal ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Geldiği günden beri halkın içinde olan, sürekli sahada aktif rol alan ve davetimizi geri çevirmeyerek mahallemizi ziyaret eden Akdeniz Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'ye teşekkür ediyorum" derken mahallenin kronikleşen sorunlarını ve çözüm bekleyen öncelikli taleplerini anlattı.

Toplantı, mahalle sakinlerinin görüşlerinin dinlenmesi ve karşılıklı fikir alışverişlerinin ardından sona erdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beşikci: 'Kapımız da gönlümüz de vatandaşımıza açık' - Son Dakika

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