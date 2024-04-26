Akdeniz Üniversitesi, 5 Yıllık Tam Akreditasyon Aldı - Son Dakika
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Akdeniz Üniversitesi, 5 Yıllık Tam Akreditasyon Aldı

Akdeniz Üniversitesi, 5 Yıllık Tam Akreditasyon Aldı

Akdeniz Üniversitesi, YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Belgesi almaya hak kazanan ilk 6 devlet üniversitesinden biri olarak 5 yıllık tam akreditasyon almaya hak kazandı. Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, akreditasyon belgesini YÖKAK Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansı'nda aldıklarını belirtti. Üniversitenin kalite çıtasını daha da yükseltmek için emek verdiklerini ve bu belgeyle taçlandırdıklarını ifade eden Özkan, sürekli iyileştirme çalışmalarının devam ettiğini ve daha iyiye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

26.04.2024 13:45
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YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Belgesi almaya hak kazanan ilk 6 devlet üniversitesinden biri olan Akdeniz Üniversitesi, 5 yıllık tam akreditasyon almaya hak kazandı.

Akdeniz Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından "Kurumsal Akreditasyon Programı" kapsamında tam akreditasyon almaya hak kazandı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 5 yıllık akreditasyon belgesini YÖKAK Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansı'nda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak'tan aldı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Şükrü Özen ve Kurumsal Gelişim ve Kalite Koordinatörlüğü ekibi de katıldı.

İlk 6 devlet üniversitesinden biri olmuştu

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi'nin YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Belgesi almaya hak kazanan ilk 6 devlet üniversitesinden biri olduğunu hatırlatarak, "Akdeniz Üniversitesi olarak 2021 yılında 2 yıllık akreditasyonumuzu almıştık. Bugün de 5 yıllık akreditasyon belgesini almanın haklı gururunu yaşıyoruz. Üniversitemizin kalite çıtasını daha da yükseltmek için tüm ekip arkadaşlarımızla çok emek verdik ve bunu akreditasyon belgesi ile taçlandırdık. Katkı sağlayan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Hedef, her zaman daha iyisi"

Üniversitenin tüm birimlerinde eğitim ve araştırma altyapısında sürekli iyileştirme çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Rektör Özkan, "Kalite bir süreçtir. Her daim daha iyisini, bir üst çıtayı hedefliyoruz. Akreditasyon hazırlığı da çalışmalarımızın niteliğini daha da artırmak adına bize büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Yükseköğretim Kalite Kurulu da bu yolda bize önemli bir rehberlik yapıyor. Akdeniz Üniversitesi olarak bundan sonra da daha iyiye ulaşmayı hedefleyen anlayışla çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Akdeniz Üniversitesi, 5 Yıllık Tam Akreditasyon Aldı - Son Dakika

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