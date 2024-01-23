AKEM Öğrencilere Kültür Gezisi Düzenledi

Adıyaman Kültür ve Eğitim Merkezi (AKEM), 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle birlikte sınava hazırlanan öğrencilere kültür gezisi düzenledi.

AKEM'de eğitim gören ve üniversite sınavına hazırlık yapan öğrencilerin eğitim öğretim yılının ilk dönemini geride bırakmalarının ardından öğrencilerin tarihi ve kültürel mirasları ziyaret etmelerini amaçlayan AKEM yetkilileri tarafından düzenlenen günübirlik gezilerde çevre illeri gezecek olan yaklaşık 150 öğrenciden 15 kişilik ilk ekip Diyarbakır'ı gezdi.

Öğrencilerin sınav stresinin bir nebze olsun azaltılması ve öğrencilerin yarıyıl tatillerini eğitim, eğlence, tarih ve kültür dolu geçirmeleri amacıyla düzenlenen program kapsamında Adıyaman'a komşu olan ve tarihi dokuya fazlasıyla ev sahipliği yapan çevre iller ziyaret edilecek.

Eğitime verdiği büyük önem verdiklerini dile getiren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimiz 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk dönemini geride bıraktılar. Üniversite sınavı için büyük stres altında yoğun ders çalışma programı sergileyen öğrencilerimizin yarıyıl tatillerinde bu stresten bir nebze olsun kurtulmalarını ve eğlenmelerini sağlamak amacıyla böyle bir program düzenledik. Düzenlediğimiz program kapsamında sınava hazırlık yapan yaklaşık 150 öğrencimiz çevre illere kültürel gezi düzenlemiş olacak. Öğrencilerimizin her daim yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Rabbim emeklerini boşa çıkarmasın" diye konuştu. - ADIYAMAN