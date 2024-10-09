Akgün Ergül, Veteriner Hekimler Odası Başkanlığına Yeniden Seçildi - Son Dakika
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Akgün Ergül, Veteriner Hekimler Odası Başkanlığına Yeniden Seçildi

Akgün Ergül, Veteriner Hekimler Odası Başkanlığına Yeniden Seçildi

Ergül, kliniğin sıkıntılarına çözüm bulmak için çalışacaklarını açıkladı.

09.10.2024 14:35
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Kayseri Veteriner Hekimler Odası'nın 50. Genel Kurulu'nda güven tazeleyerek yeniden başkan seçilen Akgün Ergül, ilk günkü heyecanları ile çalışmaya devam edeceklerini söyleyerek, "Kliniklerimizdeki sıkıntılarımızı ivedilikle gidermeye çalışacağız" dedi.

Kayseri'nin 16 ilçesinde açılan 161 klinik olduğunu ve bu kliniklerin de maddi ve manevi sıkıntılarının olduğunu söyleyen Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, "Tabi seçim süreci atlatmış olduk. Artık 2024-2026 dönemi içerisinde önümüzdeki iki yıllık süreç içerisinde tekrardan üyelerimizin bize vermiş olduğu bu görevi şimdi şu an için biz 6. dönemimize girmiş oluyoruz. Tabi aslında ilk günkü heyecanımız ve şevkimizle çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü üyelerimiz de bize bununla ilgili biz tekrardan güven verdiler. Seçimle ilgili oylarını vermiş oldular. Tabi birçok sıkıntılarımız var bizim özellikle de serbest çalışan meslektaşlarımızın bugün kliniklerimizin sayısının da ve artmasıyla birlikte çünkü 16 ilçemizde artık 161 tane kliniğimiz oldu ve bu kliniklerimizin de birçok özellikle maddi ve manevi sıkıntıları bulunmakta. Öncelikle bu sıkıntılar üzerine eğileceğiz. Bu sıkıntıları ivedilikle gidermeye çalışacağız. Bunlarla da ilgili komisyonlar oluşturduk. Zaten yönetimimizi oluşturduktan sonra hemen akabinde hatta birkaç gün önce haysiyet divanımızla birlikte üyelerimizin sorunlarını, meslek içi eğitim ve birçok faaliyetlerde bulunmak için temsilcilik ve komisyonlarımızı oluşturduk" dedi.

Ergül, kurulan komisyonların işbirliği içerisinde oda ve yönetim adına işlemleri yürüteceklerini söyleyerek, "Bu komisyonlar gerek kamu kuruluşlarıyla, gerek Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültemize iştirakte bulunduğumuz birçok kurumlarla birlikte iş ve işlemlerimizi yürütecekler ve odamızın adına, yönetim kurulu adına. İhtiyaç hasılında büyük ilçelerimizde de orada odamızın yönetim kurulu adına, odamızı temsilen yine oradaki iş ve işlemleri yapmak üzere temsilcilik Oluşturacağız. Oradaki meslektaşlarımıza daha hızlı daha iyi bir şekilde hizmet verebilmek için oradaki görevli arkadaşlarımız ilk etapta müdahale etmiş olacaklar. Yine tabi her zamanki gibi basın bizlerin aslında halka yansıyan yüzleri. Basının sayesinde de vatandaşlarımızı, halkımızı, yetiştiricilerimizi, hayvancılıkla uğraşan insanlarımızı veya evde evcil hayvan besleyen tüm kişilerimizi de buradan dönem dönem birtakım hastalıklarla ilgili veya mevsim geçişleri olabilir nelere dikkat edilmesiydi ilgili yine bilgilendirmelerimizi de buradan yapmış bulunacağız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Akgün Ergül, Veteriner Hekimler Odası Başkanlığına Yeniden Seçildi - Son Dakika

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