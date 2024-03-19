Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Süleymanlı Mahallesi\'ni Ziyaret Etti

Yerel

Akhisar Belediye Başkanı ve Adayı Besim Dutlulu, Süleymanlı Mahallesi'ni ziyaret etti. Mahalle halkının yoğun desteğiyle karşılanan Başkan Dutlulu, "Akhisar halkı, çalışanı sever, biz de çok çalıştık. İnşallah ikinci dönemimizde daha çok çalışacağız" dedi.

Süleymanlı Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Dutlulu, mahalle sakinleri tarafından havai fişekler ve meşaleler ile karşılandı. Süleymanlı'ya kazandırılan kent meydanına mehteran takımı eşliğinde giren Başkan Dutlulu, 5 yılda yaptıkları hizmetleri ve yeni dönemde hayata geçirecekleri projeleri anlattı.

Belediyecilikte siyasetin değil, hizmetin ve çalışkanlığın ön planda olduğunu söyleyen Başkan Dutlulu, 5 yıl boyunca kimseyi ayrıştırmadan, siyasi görüşünü sormadan hizmet ettiklerini, ikinci döneminde de aynı anlayışla Akhisar halkına hizmet etmeye devam edeceğini kaydetti.

"TÜM HALKIMIZIN DESTEĞİNİ İSTİYORUM"

Dutlulu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gittiğimiz her yerde Akhisar halkımızın güzel yorumları ile karşılanıyoruz. 5 yıl çok çalıştık. Halkımız ne istediyse, ne talep ettiyse bunlara yoğunlaştık. Pandemide, depremlerde halkımızın yanında olduk. Kimseye siyasi görüşünü sormadık. Kimin ne derdi varsa yardımcı olduk. Şimdi yeniden bir seçimin arifesindeyiz. Bu seçimde Akhisar'a en iyi kim hizmet edecek, onu seçeceksiniz. Biz bu konuda iddialıyız. O yüzden AK Parti'li, MHP'li veya İYİ Parti'li tüm halkımızın desteklerini istiyorum. Biz nasıl ki hizmetlerimizde ayrım yapmadıysak halkımızdan da aynı şekilde destek bekliyorum. Akhisar halkı çalışanı sever ve destekler. İnşallah desteklerinizle şehrimize çok daha güzel hizmetler yapacağız" dedi.