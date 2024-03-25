Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu: Akhisar'a daha çok hizmet yapacağız - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu: Akhisar'a daha çok hizmet yapacağız

Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu: Akhisar\'a daha çok hizmet yapacağız

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Ragıpbey Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek yaptığı ve yapacağı projeleri anlattı. Dutlulu, Akhisar'a daha çok hizmet yapacaklarını belirtti.

25.03.2024 16:32  Güncelleme: 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Ragıpbey Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Dutlulu, "5 sene boyunca bahane değil hizmet ürettik. Bazılarının 15 senede yapamadıklarının fazlasını biz 5 senede yaptık. Bu yaptıklarımız yapacaklarımızın da teminatıdır. Akhisar'a yapacağımız daha çok hizmet var" dedi.

Başkan Dutlulu, Ragıpbey Mahallesi Hergelen Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. Halkın yoğun katılımı ile gerçekleşen toplantıda Başkan Dutlulu, yaptığı ve yapacağı projeleri anlattı.

Dutlulu'dan önce söz alan CHP Akhisar İlçe Başkanı Hayriye Hacet, "Şunu gördük ki Besim başkan Akhisar'a çok güzel hizmetler yapmış ve insanlar onun yaptığı bu hizmetlerin farkındalar. Gittiğimiz her yerde vatandaşlar 'Senin gezmene gerek yok başkanım, ceketini assan kazanırsın' diyorlar. Ama biz durmayacağız çok çalışacağız. Akhisar'ı, herkesin mutlu ve huzurlu olduğu bir ilçe yapmak için tüm gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.

Ardından halka seslenen Başkan Dutlulu, şunları kaydetti:

"AKHİSAR HALKINI KÜÇÜMSEDİLER, KAPILARINI KAPATTILAR"

"Buradan bakınca Akhisar halkının kararını verdiğini, Atatürk'ün ve Cumhuriyetin yolunda gideceğini görüyorum. Bizden önce 15 senelik bir AK Parti belediyeciliği var; hepiniz biliyorsunuz. Akhisar halkını küçümsediler, tepeden baktılar, kapılarını kapattılar.  Vatandaş geldiğinde görüşmediler, muhtarları, derdi olanı kapılardan kovdular, halka sırtını döndüler. Zaten böyle olmasaydı Akhisar halkı yetkiyi bize vermezdi. Biz göreve gelirken dedik ki, böyle bir belediye başkanlığı, böyle bir belediye yönetimi yapmayacağız. Biz herkese kucağımızı açacağız, kimseyi ayırmayacağız, derdi olana derman olacağız. Her gün sokaklarda halkımızın içinde olacak, sorunları bizzat yerinde onlardan dinleyeceğiz dedik. Öyle de yaptık.

"5 YIL BOYUNCA AKHİSAR'A UĞRAMAYANLAR ŞİMDİ GELİP OY İSTİYOR"

Akhisar halkına 15 yıl sırtını dönenler, son 5 yıldır Akhisar'a hiç uğramayanlar, şimdi gelip bizi eleştirmeye çalışıyor, vatandaştan oy istiyor. Buna ne ben, ne de Akhisar halkı müsaade eder. 'Besim Başkan park yapmaktan başka bir şey yapmıyor, asfalt atmaktan başka bir şey bilmiyor, sosyal yardım yapmaktan başka bir şey bilmiyor, kültür ve sanat etkinliklerinden başka bir şey bilmiyor' diyorlar. Biz onların bilmediği birçok şeyi biliyoruz. Cumartesi Pazarı'nı hizmete açtık, Aşevi'mizi açtık, Güneş Enerji Santralleri'mizi açtık, Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'mizi açtık, çocuklarımıza ücretsiz süt dağıttık, merkezde ve kırsalda asfalt atağı başlattık ve daha nice güzel eser ve hizmetleri şehrimize kazandırdık.

"İSRAFI BİTİRDİK, HİZMETİ GETİRDİK"

Her şeyi yaptık; yalnızca iki şeyi yapmadık. Birincisi israfı bitirdik, hizmeti getirdik, halkın parasını boş yere harcamadık. İkincisi ise hiç kimseyi ayırmadık. Onlar gibi şu mahalle bizden o mahalle onlardan anlayışını kaldırdık. Her mahalleye eşit hizmet götürdük. Akhisar halkının neye ihtiyacı varsa ona yoğunlaştık. Akhisar'a yapacağımız daha çok hizmet var. Biz nasıl hizmetlerimizi yaparken kimseyi ayırmadıysak, AK Partili, MHP'li, İYİ Partili tüm halkımızdan bu seçimde destek istiyorum.

"31 MART'TA SANDIKLARI YİNE PATLATACAK VE BAHARI GETİRECEĞİZ"

Bugün hava soğuk ama hiç merak etmeyin; 31 Mart'ta sandıkları patlatacak ve şehrimize yine bahar getireceğiz. 5 yıl daha el ele, sevgiyle Akhisarımızı birlikte yöneteceğiz. Desteklerini her zaman yanımda hissettiğim, beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan Akhisar halkımıza çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

Besim Dutlulu, Akhisar, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu: Akhisar'a daha çok hizmet yapacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Aydın'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mücadele sürüyor
    15 Mar Aydın'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mücadele sürüyor

    Aydın'da 22 adayın yarıştığı Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde en çok konuşulan adaylar Özlem Çerçioğlu ve Mustafa Savaş oldu. SONAR Araştırma Şirketi'nin açıkladığı sonuçlara göre Çerçioğlu'nun oy oranı yüzde 50.9, Savaş'ın oy oranı ise yüzde 32.6 olarak belirlendi.


16:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan seyyanen zam bekleyen emeklilere yeni mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seyyanen zam bekleyen emeklilere yeni mesaj
15:59 Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce, trafik sorunuyla ilgili soruya cevap veremedi: Çalışmadığım yerden çıktı Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce, trafik sorunuyla ilgili soruya cevap veremedi: Çalışmadığım yerden çıktı
15:07 Teröristlerin kulaklarını neden kestiler Rus askeri uzman ses getiren hamlenin gerekçesini açıkladı Teröristlerin kulaklarını neden kestiler? Rus askeri uzman ses getiren hamlenin gerekçesini açıkladı
14:42 Zeydan Karalar’ı zora sokan gaf: Kesin arkadaşlar, burayı yayınlamayın Zeydan Karalar'ı zora sokan gaf: Kesin arkadaşlar, burayı yayınlamayın
14:38 Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın köpeği komşusunun köpeğini öldürdü Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın köpeği komşusunun köpeğini öldürdü
17:07 B Sınıfı ehliyet sahiplerine A2 ehliyet için düzenleme yapılacak iddiası B Sınıfı ehliyet sahiplerine A2 ehliyet için düzenleme yapılacak iddiası
16:20 Gençlerbirliği’nden Real Madrid’e transfer olmuştu DNA testi yaptıran eski futbolcunun dünyası başına yıkıldı Gençlerbirliği'nden Real Madrid'e transfer olmuştu! DNA testi yaptıran eski futbolcunun dünyası başına yıkıldı
15:35 Belediye otobüsünde yaşlı çifti darbeden okul müdürü tahliye edildi Belediye otobüsünde yaşlı çifti darbeden okul müdürü tahliye edildi
14:20 Erdoğan: Enflasyon yılın 2. yarısında düşecek, alım gücü eskisinin de üzerine çıkacak Erdoğan: Enflasyon yılın 2. yarısında düşecek, alım gücü eskisinin de üzerine çıkacak
14:12 Selim Gülgören’den Ramazan ayında alkol kullanan gençlere sitem etti: Yapmayın Allah aşkına Selim Gülgören'den Ramazan ayında alkol kullanan gençlere sitem etti: Yapmayın Allah aşkına
13:31 Erbakan hayli iddialı: 31 Mart’ta Şanlıurfa’yı AK Parti’nin elinden alacağız Erbakan hayli iddialı: 31 Mart'ta Şanlıurfa'yı AK Parti'nin elinden alacağız
12:47 Bomba iddia Zeydan Karalar, Adana’da DEM Parti lehine çekiliyor Bomba iddia! Zeydan Karalar, Adana'da DEM Parti lehine çekiliyor
12:29 TFF’ye sitem etti İsmail Kartal’dan gündeme damga vuran sözler TFF'ye sitem etti! İsmail Kartal'dan gündeme damga vuran sözler
12:16 Seyyanen zam iddialarına AK Parti isim son noktayı koydu: Böyle bir çalışma yok Seyyanen zam iddialarına AK Parti isim son noktayı koydu: Böyle bir çalışma yok
11:39 Yeni bir cin çıkarma vakası daha Senaryo iyi ama oyunculuk berbat Yeni bir cin çıkarma vakası daha! Senaryo iyi ama oyunculuk berbat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2024 17:35:00. #1.11#
SON DAKİKA: Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu: Akhisar'a daha çok hizmet yapacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement