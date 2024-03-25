Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu: Akhisar\'a daha çok hizmet yapacağız

Yerel

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Ragıpbey Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Dutlulu, "5 sene boyunca bahane değil hizmet ürettik. Bazılarının 15 senede yapamadıklarının fazlasını biz 5 senede yaptık. Bu yaptıklarımız yapacaklarımızın da teminatıdır. Akhisar'a yapacağımız daha çok hizmet var" dedi.

Başkan Dutlulu, Ragıpbey Mahallesi Hergelen Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. Halkın yoğun katılımı ile gerçekleşen toplantıda Başkan Dutlulu, yaptığı ve yapacağı projeleri anlattı.

Dutlulu'dan önce söz alan CHP Akhisar İlçe Başkanı Hayriye Hacet, "Şunu gördük ki Besim başkan Akhisar'a çok güzel hizmetler yapmış ve insanlar onun yaptığı bu hizmetlerin farkındalar. Gittiğimiz her yerde vatandaşlar 'Senin gezmene gerek yok başkanım, ceketini assan kazanırsın' diyorlar. Ama biz durmayacağız çok çalışacağız. Akhisar'ı, herkesin mutlu ve huzurlu olduğu bir ilçe yapmak için tüm gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.

Ardından halka seslenen Başkan Dutlulu, şunları kaydetti:

"AKHİSAR HALKINI KÜÇÜMSEDİLER, KAPILARINI KAPATTILAR"

"Buradan bakınca Akhisar halkının kararını verdiğini, Atatürk'ün ve Cumhuriyetin yolunda gideceğini görüyorum. Bizden önce 15 senelik bir AK Parti belediyeciliği var; hepiniz biliyorsunuz. Akhisar halkını küçümsediler, tepeden baktılar, kapılarını kapattılar. Vatandaş geldiğinde görüşmediler, muhtarları, derdi olanı kapılardan kovdular, halka sırtını döndüler. Zaten böyle olmasaydı Akhisar halkı yetkiyi bize vermezdi. Biz göreve gelirken dedik ki, böyle bir belediye başkanlığı, böyle bir belediye yönetimi yapmayacağız. Biz herkese kucağımızı açacağız, kimseyi ayırmayacağız, derdi olana derman olacağız. Her gün sokaklarda halkımızın içinde olacak, sorunları bizzat yerinde onlardan dinleyeceğiz dedik. Öyle de yaptık.

"5 YIL BOYUNCA AKHİSAR'A UĞRAMAYANLAR ŞİMDİ GELİP OY İSTİYOR"

Akhisar halkına 15 yıl sırtını dönenler, son 5 yıldır Akhisar'a hiç uğramayanlar, şimdi gelip bizi eleştirmeye çalışıyor, vatandaştan oy istiyor. Buna ne ben, ne de Akhisar halkı müsaade eder. 'Besim Başkan park yapmaktan başka bir şey yapmıyor, asfalt atmaktan başka bir şey bilmiyor, sosyal yardım yapmaktan başka bir şey bilmiyor, kültür ve sanat etkinliklerinden başka bir şey bilmiyor' diyorlar. Biz onların bilmediği birçok şeyi biliyoruz. Cumartesi Pazarı'nı hizmete açtık, Aşevi'mizi açtık, Güneş Enerji Santralleri'mizi açtık, Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'mizi açtık, çocuklarımıza ücretsiz süt dağıttık, merkezde ve kırsalda asfalt atağı başlattık ve daha nice güzel eser ve hizmetleri şehrimize kazandırdık.

"İSRAFI BİTİRDİK, HİZMETİ GETİRDİK"

Her şeyi yaptık; yalnızca iki şeyi yapmadık. Birincisi israfı bitirdik, hizmeti getirdik, halkın parasını boş yere harcamadık. İkincisi ise hiç kimseyi ayırmadık. Onlar gibi şu mahalle bizden o mahalle onlardan anlayışını kaldırdık. Her mahalleye eşit hizmet götürdük. Akhisar halkının neye ihtiyacı varsa ona yoğunlaştık. Akhisar'a yapacağımız daha çok hizmet var. Biz nasıl hizmetlerimizi yaparken kimseyi ayırmadıysak, AK Partili, MHP'li, İYİ Partili tüm halkımızdan bu seçimde destek istiyorum.

"31 MART'TA SANDIKLARI YİNE PATLATACAK VE BAHARI GETİRECEĞİZ"

Bugün hava soğuk ama hiç merak etmeyin; 31 Mart'ta sandıkları patlatacak ve şehrimize yine bahar getireceğiz. 5 yıl daha el ele, sevgiyle Akhisarımızı birlikte yöneteceğiz. Desteklerini her zaman yanımda hissettiğim, beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan Akhisar halkımıza çok teşekkür ediyorum."