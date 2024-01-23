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Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu, Kethüda Mahallesi'ndeki Esnafı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu, Kethüda Mahallesi'ndeki Esnafı Ziyaret Etti

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Kethüda Mahallesi'ndeki esnafı ziyaret ederek, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Başkan Dutlulu, hemen yapılması gerekenleri ilgili birimlere ileterek, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yetki alanındaki konuları da ilgili yetkililerle paylaştı. Akhisar halkının desteğiyle şehri daha da güçlendireceklerini belirten Başkan Dutlulu, esnafa hayırlı haftalar ve bol kazançlar diledi.

Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu, Kethüda Mahallesi\'ndeki Esnafı Ziyaret Etti
23.01.2024 - 11:13,  Güncelleme: 11:16
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Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sahada vatandaşların talep ve görüşlerini dinleyerek hızlı çözümler üretmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Kırsalda olduğu gibi merkez mahallelerde de esnaf ve vatandaş ziyaretlerini sürdüren Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, bu kapsamda Kethüda Mahallesi'ndeki esnafı ziyaret etti; hem hayırlı işler dileğinde bulundu hem de onları talep ve önerilerini dinledi.

Ziyaretlerde Başkan Dutlulu'ya, CHP Akhisar İlçe Başkanı Hayriye Hacet, Akhisar Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Tınazlı ve Ekrem Kayserili ile birlikte Akhisar Belediyesi Meclis üyeleri de eşlik etti.

Esnafa ve vatandaşlara Akhisar Belediyesi'nin 5 yılda gerçekleştirdiği hizmetler ile ilgili bilgiler veren Başkan Dutlulu, vatandaşların belediye ile ilgili talep ve önerilerini de dinledi. Hemen yapılması gerekenleri, ilgili birimlere iletirken, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yetki alanındaki altyapı, yağmur suyu hattı sorunu gibi konuları ise Büyükşehir'in ilgili yetkilileri ile paylaştı.

Kethüda Mahallesi'ni ziyaret ederek, halkın talep, öneri ve ihtiyaçlarını dinlediklerini belirten Başkan Dutlulu, Akhisar halkının desteği ile şehri daha da güçlendireceklerini belirterek, güler yüzleriyle kendilerini karşılayan esnafa hayırlı haftalar ve bol kazançlar diledi.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu, Kethüda Mahallesi'ndeki Esnafı Ziyaret Etti - Son Dakika
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