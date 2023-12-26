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Akhisar Belediye Başkanı umre ziyaretine uğurlama törenine katıldı - Son Dakika
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Akhisar Belediye Başkanı umre ziyaretine uğurlama törenine katıldı

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, umre ziyaretini yapmak üzere kutsal topraklara giden vatandaşların Çamönü Mahallesi'nde düzenlenen uğurlama törenine katıldı. Duaların ardından kafile otobüslerle ilçeden ayrıldı.

Akhisar Belediye Başkanı umre ziyaretine uğurlama törenine katıldı
26.12.2023 - 10:38,
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Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, umre ziyaretini yapmak üzere kutsal topraklara giden vatandaşların Çamönü Mahallesi'nde düzenlenen uğurlama törenine katıldı.

Akhisar'da umre ziyareti için kutsal topraklara giden vatandaşlar, Çamönü Mahallesi'nde düzenlenen törenle uğurlandı. Programda, dualar okundu, din görevlileri tarafından umreye katılacaklara ibadetleri ve yapacakları ziyaretlerle ilgili detaylı bilgiler verildi.

Başkan Dutlulu ise umre ziyareti yapacak vatandaşlar ve aileleri ile tek tek selamlaştı. Dutlulu, "Umre ziyaretlerini yapmak üzere Çamönü Mahallemizden hareket eden vatandaşlarımızı dualarla uğurladık. Allah ibadetlerini kabul eylesin, sağlıkla ve hayırlısıyla gidip dönmeyi nasip etsin" dedi.

Duaların ardından kafile kutsal topraklara gitmek üzere otobüsler ile ilçeden ayrıldı.

Kaynak: ANKA
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