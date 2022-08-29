Akhisar Belediyesi'nin Yaz Spor Okulları Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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Akhisar Belediyesi'nin Yaz Spor Okulları Yoğun İlgi Gördü

29.08.2022 12:51
Akhisar Belediyesi'nin Yaz Spor Okulları Yoğun İlgi Gördü

Akhisar Belediye Spor Kulübü bünyesinde açılan yaz spor okullarında yaklaşık 1500 sporcu eğitim gördü.

Akhisar Belediye Spor Kulübü bünyesinde açılan yaz spor okullarında yaklaşık 1500 sporcu eğitim gördü.

Akhisar Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ve 5 branşta eğitim veren Yaz Spor Okulları bu yılda yoğun ilgi gördü.

Servis imkanın da bulunduğu Yaz Spor Okulları'nda öğrencilere branşa özgü spor kıyafetleri ücretsiz olarak verildi. Futbol, basketbol, voleybol, yüzme ve okçuluk eğitimlerini başarıyla tamamlayan tüm sporculara katılım sertifikaları dağıtıldı.

Bu yıl yaklaşık 1500 sporcunun yaz spor okullarına eğitim aldığını belirten Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Akhisar, aynı zamanda bir spor şehri. Birçok başarılı sporcu yetiştirmiş bir ilçe. Biz de geleceğimizin teminatı genç sporcularımıza yatırım yapmaya devam ediyoruz. Hem kişisel, hem sağlık, hem de sosyal ve akademik gelişimleri açısından çocuklarımızın spor yapmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Akhisar Belediye Spor Kulübümüz bünyesindeki yaz spor okullarımızın yüzme, voleybol, basketbol, futbol ve okçuluk branşlarında eğitim gören yaklaşık 1500 öğrencimiz eğitimlerini tamamladı ve sertifikalarını aldı. Hepsini tek tek tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Akhisar Belediyesi'nin Yaz Spor Okulları Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika

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