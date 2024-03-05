Akhisar Belediyesi 2024 Mart Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Akhisar Belediyesi 2024 yılı Mart ayı meclis toplantısı, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu başkanlığında gerçekleştirildi. Dutlulu, "Görev süremiz boyunca, uyumlu çalışmaları ile Türkiye'ye örnek olacak bir meclis geçirdik. Çok güzel işlere imza attık. Çok güzel kararlara imza attık" diye konuştu.
Akhisar Belediye Meclisi'nin 2019 - 2024 döneminin son aylık olağan toplantısında konuşan Başkan Dutlulu, "5 yıl boyunca Akhisar'ımız için omuz omuza mücadele ettiğimiz, birlikte hizmet etmekten onur duyduğum Cumhuriyet Halk Parti'li, İYİ Partili, AK Parti'li ve Milliyetçi Hareket Parti'li meclis üyelerimize emekleri için çok teşekkür ederim. İnşallah 31 Mart'tan sonra, yeni dönemde de Akhisar'ımız için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun yönetiminde belediye meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda, 7 gündem ve 1 ek gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.
"UYUMU İLE TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK BİR MECLİS GEÇİRDİK"
Başkan Dutlulu, konuşmasında şunları kaydetti:
"Görev süremiz boyunca, uyumlu çalışmaları ile Türkiye'ye örnek olacak bir meclis geçirdik. Çok güzel işlere imza attık. Çok güzel kararlara imza attık. Akhisar halkı takdir ederse ben yine bu koltukta oturmak için aday oldum. Kısmet olursa, sizlerden de birçok arkadaşımız yine aday; inşallah yine hep beraber olma şerefine nail oluruz. Çok da güzel ekip arkadaşlarımız oldu. Buradaki herkesi tanıyoruz, seviyoruz. Birbirimizi gördüğümüzde yüzümüz gülüyor. Çünkü kişisel olarak sizler benim arkadaşım diyebileceğim insanlarsınız. Benim Cumhuriyet Halk Partisi'nde yol yürüdüğüm arkadaşlarımın yanı sıra İyi Parti'den, Ak Partiden, MHP'den de çok güzel arkadaşlıklar edindik. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Akhisar halkına yaptığınız hizmetlerden dolayı Akhisar halkı da eminim size minnettardır. Halkımızın her kararına saygılıyız sizleri de çok seviyoruz."
"LÖSEV İÇİN ARSA TAHSİSİ KOMİSYONA GÖNDERİLDİ"
Başkan Dutlulu, gündemin 1. maddesinde yer alan mülkiyeti Akhisar Belediyesi'ne ait Dingiller Mahallesi'ndeki arazinin Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) adına tahsis edilmesi konusunu meclis üyelerine danıştı. Lösemi hastalığıyla mücadele eden çocuklara destek olunması gerektiğini söyleyen Başkan Dutlulu'nun önerisi Kanun Nizam ve Plan Bütçe Komisyonlarına havale edildi.
Gündemin 2'nci, 3'üncü, 4'üncü, 5'inci, 6'ncı ve 7'nci maddelerindeki komisyon raporları, komisyondan geldiği şekliyle oybirliği ile kabul edildi.
MEDAR MAHALLESİ'NE DOĞAL GAZ MÜJDESİ
Ek gündem maddesinde yer alan Medar Mahallesi'nde doğal gaz çalışmalarının başlaması ile ilgili meclis kararı görüşüldü. Medar Mahallesi doğal gaz talebi hususundaki madde oybirliği ile kabul edildi. Başkan Dutlulu, alınan kararın Medar halkına hayırlı olmasını diledi.
MECLİS ÜYELERİNDEN BAŞKAN DUTLULU'YA TEŞEKKÜR
Sonrasında ise Akhisar Belediye Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partilerin meclis üyeleri, söz alarak geçen 5 yıl boyunca meclis toplantılarında sergiledikleri uyumlu çalışmalar için başta Belediye Başkanı Besim Dutlulu olmak üzere tüm meclis üyelerine teşekkür ettiler.
Konuşmaların ardından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sebebiyle kadın meclis üyelerine çiçek takdim edilirken, tüm meclis üyelerine 5 yıl boyunca gösterdikleri emekleri için plaket takdim edildi. Meclis toplantısı sonunda, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve meclis üyeleri pasta keserek hatıra fotoğrafı çekildi.
Son Dakika › Yerel › Akhisar Belediyesi 2024 Mart Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Uluslararası Vuslat Platformu, Balıkesir'de düzenlenen 'Yerelden Genele Hizmet Anlayışımız' konferansıyla bir araya geldi. Programda yapılan kahvaltının ardından Berat Kandili dolayısıyla dua ve Kur'an tilaveti gerçekleştirildi. Konuşmalarda Türk milletinin tarih boyunca bağımsızlığını koruduğu vurgulandı.
Yeni Türkiye Partisi (YTP) Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere girerek değişim isteyen halktan teveccüh beklediklerini açıkladı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yeşilyurt Oto Sanayi Sitesi'nde gerçekleştirilen Otomotiv Servisleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Olağan Genel Kurulu'na katılarak esnaflarla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, esnaflara hitap ederek, şehrin gelişimi ve esnafların desteklenmesi konularında konuştu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Evren'de Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışına katıldı. Yavaş, emekliye destek olunduğunu belirterek, hükümetin zam yapmadığını ve yerel seçimlerin bu duruma ikaz dönemi olduğunu söyledi.
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Turgut Altınok, tüm rakiplerini proje lansman toplantısına davet etti. Lansmana katılması beklenen isimler arasında CHP'nin adayı Mansur Yavaş da bulunuyor. Sadece DEM Parti'nin adaylarına davet gönderilmedi.
Ağrı Eski Belediye Başkanı Savcı Sayan, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimler için Ağrı başta olmak üzere bölgedeki seçim çalışmalarını zorlu kış şartlarına rağmen aralıksız sürdürüyor. Sayan, en ücra köylere giderek hane sahipleri ile görüşmeler gerçekleştiriyor ve seçimlerin doğuda zorlu olduğunu belirtiyor.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin teşrifleriyle şehrin iş insanlarıyla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, ticarette, tarım ve hayvancılıkta, turizmde, eğitimde, sağlıkta, gastronomide, Kayseri'yi daha iyi noktalara taşımak için gayret ettiklerini söyledi.
Karşıyaka Belediyesi, iklim değişikliği ve gıda krizine karşı kent içi tarımı yaygınlaştırmak amacıyla Zübeyde Hanım Mahallesi'nde yeni bir kent bostanı oluşturdu. Bostanda çeşitli meyve ve sebzeler yetiştirilerek, Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı anaokullarında kullanılmak üzere gönderiliyor. Ayrıca, Örnekköy Şantiye Tesisleri'nde bulunan bostan alanında da bitkisel üretim yapılıyor.
Aydın'ın Karacasu İlçe Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, Karacasu'nun Karabağlar Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Kaymakam Gündoğdu, mahalle sakinlerinin sorunlarını ve taleplerini dinleyerek çözüm odaklı çalışmalar yapmayı hedeflediklerini belirtti.
Çin'in Nanjing kentinde bir gökdelende çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi de yaralandı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
YSK'nin belirlediği seçim takvimine göre, geçici olarak ilan edilen aday listelerine yapılan itirazlar için süre bugün sona eriyor. İtirazlar ilçe seçim kurulları ve il seçim kurullarına yapılacak.
Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, CHP'nin mevcut ilçe yönetimi ve meclis üyelerinin desteğiyle seçim çalışmalarına devam ediyor. Sengel, cadde cadde, sokak sokak gezerek halkın desteğini kazanmaya çalışıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?