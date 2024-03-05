Akhisar Belediyesi 2024 Mart Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

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Akhisar Belediyesi 2024 yılı Mart ayı meclis toplantısı, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu başkanlığında gerçekleştirildi. Dutlulu, "Görev süremiz boyunca, uyumlu çalışmaları ile Türkiye'ye örnek olacak bir meclis geçirdik. Çok güzel işlere imza attık. Çok güzel kararlara imza attık" diye konuştu.

Akhisar Belediye Meclisi'nin 2019 - 2024 döneminin son aylık olağan toplantısında konuşan Başkan Dutlulu, "5 yıl boyunca Akhisar'ımız için omuz omuza mücadele ettiğimiz, birlikte hizmet etmekten onur duyduğum Cumhuriyet Halk Parti'li, İYİ Partili, AK Parti'li ve Milliyetçi Hareket Parti'li meclis üyelerimize emekleri için çok teşekkür ederim. İnşallah 31 Mart'tan sonra, yeni dönemde de Akhisar'ımız için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun yönetiminde belediye meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda, 7 gündem ve 1 ek gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

"UYUMU İLE TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK BİR MECLİS GEÇİRDİK"

Başkan Dutlulu, konuşmasında şunları kaydetti:

"Görev süremiz boyunca, uyumlu çalışmaları ile Türkiye'ye örnek olacak bir meclis geçirdik. Çok güzel işlere imza attık. Çok güzel kararlara imza attık. Akhisar halkı takdir ederse ben yine bu koltukta oturmak için aday oldum. Kısmet olursa, sizlerden de birçok arkadaşımız yine aday; inşallah yine hep beraber olma şerefine nail oluruz. Çok da güzel ekip arkadaşlarımız oldu. Buradaki herkesi tanıyoruz, seviyoruz. Birbirimizi gördüğümüzde yüzümüz gülüyor. Çünkü kişisel olarak sizler benim arkadaşım diyebileceğim insanlarsınız. Benim Cumhuriyet Halk Partisi'nde yol yürüdüğüm arkadaşlarımın yanı sıra İyi Parti'den, Ak Partiden, MHP'den de çok güzel arkadaşlıklar edindik. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Akhisar halkına yaptığınız hizmetlerden dolayı Akhisar halkı da eminim size minnettardır. Halkımızın her kararına saygılıyız sizleri de çok seviyoruz."

"LÖSEV İÇİN ARSA TAHSİSİ KOMİSYONA GÖNDERİLDİ"

Başkan Dutlulu, gündemin 1. maddesinde yer alan mülkiyeti Akhisar Belediyesi'ne ait Dingiller Mahallesi'ndeki arazinin Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) adına tahsis edilmesi konusunu meclis üyelerine danıştı. Lösemi hastalığıyla mücadele eden çocuklara destek olunması gerektiğini söyleyen Başkan Dutlulu'nun önerisi Kanun Nizam ve Plan Bütçe Komisyonlarına havale edildi.

Gündemin 2'nci, 3'üncü, 4'üncü, 5'inci, 6'ncı ve 7'nci maddelerindeki komisyon raporları, komisyondan geldiği şekliyle oybirliği ile kabul edildi.

MEDAR MAHALLESİ'NE DOĞAL GAZ MÜJDESİ

Ek gündem maddesinde yer alan Medar Mahallesi'nde doğal gaz çalışmalarının başlaması ile ilgili meclis kararı görüşüldü. Medar Mahallesi doğal gaz talebi hususundaki madde oybirliği ile kabul edildi. Başkan Dutlulu, alınan kararın Medar halkına hayırlı olmasını diledi.

MECLİS ÜYELERİNDEN BAŞKAN DUTLULU'YA TEŞEKKÜR

Sonrasında ise Akhisar Belediye Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partilerin meclis üyeleri, söz alarak geçen 5 yıl boyunca meclis toplantılarında sergiledikleri uyumlu çalışmalar için başta Belediye Başkanı Besim Dutlulu olmak üzere tüm meclis üyelerine teşekkür ettiler.

Konuşmaların ardından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sebebiyle kadın meclis üyelerine çiçek takdim edilirken, tüm meclis üyelerine 5 yıl boyunca gösterdikleri emekleri için plaket takdim edildi. Meclis toplantısı sonunda, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve meclis üyeleri pasta keserek hatıra fotoğrafı çekildi.