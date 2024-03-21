Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğup büyüdüğü evin mimari açıdan birebir aynısını Akhisar'da yapacaklarını müjdeleyen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Halkımız ve dışarıdan gelen misafirlerimiz burayı ziyaret ederek, içerisinde açacağımız müzede tarihin derinliklerine yolculuk yapabilecek. Misafirlerimizi gezdirebileceğimiz önemli duraklardan birisi olacak Atatürk Anı Evi, kentimize değer katacak" dedi.
Başkan Dutlulu, Akhisar'a kazandırmayı planladıkları Atatürk Anı Evi ile ilgili bilgi verdi. Akhisar'daki Balkan göçmenlerinin talebi üzerine böyle bir projeye başladıklarını aktaran Başkan Dutlulu, Atatürk Anı Evi'nin tamamlandığında kente değer katacağını ve şehrin önemli kültür duraklarından biri olacağını söyledi.
Dutlulu, projeye ilişkin şu bilgileri verdi:
"Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu ve kurtarıcı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu ve çocukluğunun geçtiği evin mimari açıdan birebir aynısını Akhisar'ımızda yapacağız. Halkımız ve dışarıdan gelen misafirlerimiz burayı ziyaret ederek, içerisinde açacağımız müzede tarihin derinliklerine yolculuk yapabilecek. Misafirlerimizi gezdirebileceğimiz önemli duraklardan birisi olacak Atatürk Anı Evi, kentimize değer katacak."
Son Dakika › Yerel › Akhisar'da Atatürk Anı Evi İnşa Edilecek - Son Dakika
Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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