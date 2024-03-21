Akhisar\'da Atatürk Anı Evi İnşa Edilecek

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğup büyüdüğü evin mimari açıdan birebir aynısını Akhisar'da yapacaklarını müjdeleyen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Halkımız ve dışarıdan gelen misafirlerimiz burayı ziyaret ederek, içerisinde açacağımız müzede tarihin derinliklerine yolculuk yapabilecek. Misafirlerimizi gezdirebileceğimiz önemli duraklardan birisi olacak Atatürk Anı Evi, kentimize değer katacak" dedi.

Başkan Dutlulu, Akhisar'a kazandırmayı planladıkları Atatürk Anı Evi ile ilgili bilgi verdi. Akhisar'daki Balkan göçmenlerinin talebi üzerine böyle bir projeye başladıklarını aktaran Başkan Dutlulu, Atatürk Anı Evi'nin tamamlandığında kente değer katacağını ve şehrin önemli kültür duraklarından biri olacağını söyledi.

Dutlulu, projeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu ve kurtarıcı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu ve çocukluğunun geçtiği evin mimari açıdan birebir aynısını Akhisar'ımızda yapacağız. Halkımız ve dışarıdan gelen misafirlerimiz burayı ziyaret ederek, içerisinde açacağımız müzede tarihin derinliklerine yolculuk yapabilecek. Misafirlerimizi gezdirebileceğimiz önemli duraklardan birisi olacak Atatürk Anı Evi, kentimize değer katacak."