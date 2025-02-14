Akhisar'da Yağmur Suyu Sorununa Çözüm Bulundu - Son Dakika
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Akhisar'da Yağmur Suyu Sorununa Çözüm Bulundu

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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar Kethüda Mahallesi'nde yıllardır süregelen taşkın problemini çözmek için yağmur suyu menfezi imalatlarına başladı. MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, yapılan çalışmaların bölgedeki su baskınlarını önleyeceğini ve halkın yaşam kalitesini artıracağını açıkladı.

14.02.2025 19:08  Güncelleme: 19:16
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Akhisar'da yağmur suyu sorununa çözüm

MANİSA - Manisa Büyükşehir Belediyesi, alt yapı yatırımlarıyla yılların birikmiş sorunlarına neşter vurmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Akhisar Kethüda Mahallesi 183 Sokak'ta yıllardır süregelen taşkın problemini ortadan kaldırmak için yağmur suyu menfezi imalatlarına başladı.

Çalışmaları yerinde inceleyen MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in öncülüğünde, bölgedeki yıllardır çözülemeyen önemli bir sorunun daha çözüme kavuşacağını söyledi.

MASKİ Genel Müdürlüğü alt ve üstyapı sorunlarını çözmek, halkın yaşam kalitesini artırmak ve olabilecek afetlerde yaşanabilecek problemlerin önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. Akhisar Kethüda Mahallesi 183 Sokak'ta da yağışlı havalarda yaşanan mağduriyete son vermek için 400 metre büyük çapta menfez imalatına başladı. MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, çalışmaları yerinde inceleyerek, yapılanlarla ilgili bilgi verdi. Postacı, "Daha önce su baskınları ve yollarda su birikintileri oluşuyordu. Buradaki insanlar büyük bir mağduriyet yaşıyorlardı. Çalışmada 400 civarı menfez kullanılacak. Burada yaşanan sancıyı ortadan kaldırmış olacağız. Biraz zahmetli, ama çok gerekli bir çalışma. Çalışmalarımız daha da genişleyerek sürecek. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek, vatandaşlarımızdan gelen talepleri çözmek için çalışıyor. Efendi ve Ulucami mahallelerinin yağmur suyu geçişleri de bu hat üzerinden gerçekleşecek. Bu yüzden menfez boyutlarını büyüttük. Akhisar için önemli ve büyük bir çalışma. Ekiplerimiz çok hızlı çalışıyor" dedi.

"Ferdi Başkanımıza teşekkür ederiz"

Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Sevimler, geçmiş yıllarda çok büyük sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, "50-60 yıldır böyle bir çalışma yapılmamıştı. Çalışma tamamlanınca mahalle sakinlerinin yaşadığı sıkıntılar son bulacak. Mahallemizde böyle bir çalışma yapıldığı için Ferdi Başkanımıza teşekkür ederiz. Yağışlı havalarda suyun gideceği yer olmadığı için depoları ve birinci katları su basıyordu. Arka tarafta bir hastane var. Orayı da su basıyordu. Sıkıntılardan kurtulacağız" diye konuştu.

Mahalle sakini Muammer Onul ise yıllardır yaşadıkları mağduriyetin sona erecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Her sağanak yağmur yağdığında ailece alarmdaydık. Garajımızı su basıyordu, 5 kiloluk yağ tenekeleri bile yüzüyordu. Önceki yönetimlere defalarca başvurduk ancak çözüm bulamadık. Allah razı olsun, şimdiki yönetim bu sıkıntılardan bizleri kurtaracak. Ferdi Başkanımızın çalışmalarından çok memnunuz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Akhisar'da Yağmur Suyu Sorununa Çözüm Bulundu - Son Dakika

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