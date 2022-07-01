Akhisar'da 'Yetişkinlere Masal Gecesi' - Son Dakika
Üye Girişi

Akhisar'da 'Yetişkinlere Masal Gecesi'

01.07.2022 10:47
Akhisar'da 'Yetişkinlere Masal Gecesi'

Akhisar Belediyesi tarafından Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen ve yaz boyu sürecek 'Yetişkinlere Masal Gecesi' etkinliği dün başladı.

Akhisar Belediyesi tarafından Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen ve yaz boyu sürecek 'Yetişkinlere Masal Gecesi' etkinliği dün başladı.

Akhisar Belediyesi tarafından düzenlenen 'Yetişkinlere Masal Gecesi' etkinliği, Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Masal anlatıcısı Esra Füzün Akhisarlılara masal dolu bir akşam yaşattı. Müzisyen Mehmet Öztürk bağlamasıyla geceye eşlik etti. İlki gerçekleştirilen gecede bir dünya masalı bir de Anadolu masalı anlatıldı. Anlatıcı Esra Füzün, şunları söyledi:

"Masallarla yetişkinleri buluşturmak modern çağda çok kolay değil. Neyse ki popüler olduk. Kültürel mirasımızın en önemli ögesi olan "anlatıcılık" doğuda var olmuş, çünkü doğu söz toplumudur. Bizde de söz çok güçlüdür. Bugün batıda sanat haline dönüşmüş olan anlatıcılık bizim için kültürel mirasın aktarımında en önemli ögedir. Ben 4 yıldan bu yana masal anlatıcılığı yapıyorum, hikaye anlatma sanatını icra etmeye çalışıyorum, bir çok yerde masallar anlattım, çocuklarla ve yetişkinlerle buluştum. Burada sizinle buluşmamı sağlayan, bu alanı bize açan, değerli Belediye Başkanımız Besim Dutlulu ve yönetimine de çok teşekkür ediyorum."

Yaz boyunca ayda bir Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılacak etkinlikler; kültür, sanat ve edebiyatı Akhisarlılarla buluşturacak.

YORUMLAR
500
Aracının kontrolünü kaybedip bariyerlere çarptı: 2 yaralı Aracının kontrolünü kaybedip bariyerlere çarptı: 2 yaralı Akhisar Belediyesi Kendi Yetiştirdiği 5 Bin Fesleğeni Halka Dağıttı Akhisar Belediyesi Kendi Yetiştirdiği 5 Bin Fesleğeni Halka Dağıttı
Kaynak: ANKA

Uğur Mumcu, Akhisar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Akhisar'da 'Yetişkinlere Masal Gecesi' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
10:43 Survivor All Star'da şampiyon olan Nisa Bölükbaşı'na sosyal medya tepkisi: Yatarak şampiyon olunmaz, hak etmedi
10:40 Avrupa'dan birçok teklif alan Yunus Akgün, yoluna Galatasaray ile devam etmeye karar verdi
10:35 İstanbul Ataşehir'de skandal görüntü! Kamuya açık yerde çevredekilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler
10:30 Vietnam savaşının simgesi olan "Napalm Girl" bombalar sebebiyle oluşan hasarın giderilmesi için Florida'da tedavi altına alındı
10:20 Ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen turistlerden skandal hareketler! Polislerle fotoğraf çekilip rüşvet teklif ettiler
10:08 "Gerekirse yarım kilo et yeriz" diyen AK Partili vekil Demirbağ, maaşını yetersiz buldu: Vicdanı olan bir insan o maaşla milletvekilliği yapamaz
09:57 2023'te siyasete girecek olan Nihat Doğan'dan çok konuşulacak çıkış: MHP nasıl siyaset yapıyorsa HDP de yapsın
09:55 Artvin'de 1 kişinin hayatını kaybettiği heyelan güvenlik kameralarına yansıdı! Dev kayalar tırların üzerine böyle yuvarlandı
09:46 Mourinho istedi Zeki Çelik Roma forması giydi! 7 milyon karşılığında İtalyan devine transfer oldu
09:42 Hindistan'da korkunç olay! 4 kişi, 13 yaşındaki kıza tecavüz edip boğarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 10:53:56. #1.13#
SON DAKİKA: Akhisar'da 'Yetişkinlere Masal Gecesi' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement