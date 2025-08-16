AKİB Başkanı Ali Hızar\'ın Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB) Başkanı Ali Hızar'ın hayatını kaybeden annesi son yolculuğuna uğurlandı.
AKİB Başkanı Ali Hızar'ın annesi 74 yaşındaki annesi Ayşe Hızar; hayatını kaybetti. Merhume Hızar'ın cenazesi, öğle namazına müteakip Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Namaza; Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, merhumenin yakınları ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ
