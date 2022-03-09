Akın, kadın yetiştiricilerle buluştu - Son Dakika

Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Yazıhan İlçesi kırsal Fetiye Mahallesi'nde kadın yetiştiricileri ziyaret etti.

İhsan Akın, burada yaptığı konuşmada, üreten kadınların önemine temas ederek, " Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeni ile özel bir gün. Bizlerde farklı bir program olsun dedik. Sadece merkezi yerlerde değil de, tabi geçen yıl kadın girişimciler ile olan programımızı panel şeklinde yapmıştık. Bu yıl sahada gerçekleştirdiğimiz programdaki asıl amacımız yetiştiricilerimiz, üreticilerimiz ile kadın girişimcilerimizi buluşturmak birbirlerini tanımalarını sağlamak ve birbirlerine yardımcı olmaları açısından kaynaşmalarını sağlamak adına sosyal anlamda buluştuk" dedi. Tarım Platformu Girişimci Kadınlar grubu ise bugüne kadar yaptığı destek ve emeklerinden dolayı Başkan İhsan Akın'a plaket sunarak teşekkür ettiler.

Program sonunda Kadınlar Günü nedeni ile sosyal etkinlikler çerçevesinde Platform Başkanı İhsan Akın tarafından örnek kadın yetiştiricilerine plaket özel yapılmış kupa bardak hediye edildi - MALATYA