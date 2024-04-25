Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali\'nde çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

Mersin'in Gülnar ilçesinde bulunan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde kule vincinin kabininde çıkan yangın üzerine soruşturma başlatıldı. Yangın, santral çalışanları tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının nedeni olarak operatör kabinindeki klimanın arızalanması belirlendi. Akkuyu NGS'deki faaliyetler ise yangın güvenliği kurallarına uygun bir şekilde devam etmektedir.

25.04.2024 12:50
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Mersin'in Gülnar ilçesindeki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde kule vincinin kabininde çıkan yangına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Akkuyu Nükleer A.Ş.'den yapılan açıklamada, dün gece Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde bulunan bir kule vincinin kabininde yangın çıktığına ilişkin ihbar alındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi; "İhbarla birlikte derhal olay yerine intikal eden ve yangına müdahale eden Akkuyu NGS yangın güvenlik birimi çalışanları, yangını kontrol altına almayı başarmış ve çevredeki yapılar zarar görmeden kısa süre içinde tamamen söndürmüştür. Edinilen ilk bilgilere göre, yangının nedeni operatör kabinindeki klimanın arızalanması olarak belirlenmiştir. Olay sonucu ölen ya da yaralanan kimse olmazken, yangının çıkış nedenlerine ilişkin soruşturma devam etmektedir. Akkuyu NGS'deki tüm faaliyetler, yangın güvenliği kurallarına tam anlamıyla uygun bir şekilde yürütülmektedir." - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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