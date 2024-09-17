AKM Yeniden Kültür ve Sanatın Merkezi Olacak - Son Dakika
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AKM Yeniden Kültür ve Sanatın Merkezi Olacak

AKM Yeniden Kültür ve Sanatın Merkezi Olacak

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Adapazarı Kültür Merkezi'nin (AKM) eski aktif günlerine döneceğini ve şehrin kültürel etkinliklerinin merkezi olacağını açıkladı. Yenileme ve bakım çalışmalarıyla birlikte AKM'nin tiyatro ve konferans gibi etkinliklere ev sahipliği yapacağı belirtildi.

17.09.2024 15:51  Güncelleme: 15:55
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehirde binlerce kişinin hatırasını taşıyan Adapazarı Kültür Merkezi'nin (AKM) kültür ve sanat etkinlikleri ve hizmet konusunda eski aktif günlerine döndürüleceğini açıklayarak, "Şehrin hafızasını taşıyan, vatandaşımızın hatıralarını süsleyen AKM'yi yeniden kültürün, sanatın, edebiyatın, tiyatronun adresi haline taşıyacağız. Gerekli işlemleri kısa süre içerisinde başlatıyoruz" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehrin kültür hafızası AKM'yi yeniden sanatın merkezi haline getireceklerini açıkladı. Alemdar, şehrin merkezindeki Atatürk Bulvarı geçişinde yer alan AKM'yi yeniden Büyükşehir bünyesine aldıklarını ifade ederek, gerçekleştirecekleri bakım, onarım ve yenileme işlemlerinin ardından eski günlerine geri döndüreceklerini belirtti. Başkan Alemdar, gerekli işlemleri yaptıktan sonra tiyatro, konferans ve etkinlik salonlarının yeniden aktif edileceğini ve AKM'nin yine eskiden olduğu gibi her gün yüzlerce misafirini ağırlamaya devam edeceğini söyledi.

"Şehrin hafızası o günlere geri dönecek"

Mekan için 'şehrin hafızası' ifadesini kullanan Alemdar, "Şehrin hafızasını taşıyan, bir zamanlar kültür ve sanatın kalbi olan AKM yeniden Sakaryalıların hizmetinde olacak. AKM'nin yeni dönem kültür sanat etkinliklerinin adresi haline gelecek. Bir zamanlar kültürün, sanatın, edebiyatın, tiyatronun kalbi olan bu mekanı eski renkli günlerine döndürmek için gerekli planları yaptık" dedi.

"Hatıraların başrolünde hep AKM var"

Başkan Alemdar, "AKM'yi kısa süre önce Büyükşehir bünyesine dahil ettik. Sakarya'da yaşayan binlerce kişinin hatıralarını süsleyen bir mekan burası. Şehrin geçmişini, hatıralarını, hafızalarda kalan güzel günlerin başrolünde biliyoruz ki AKM hep var. Bu yüzden harekete geçtik ve süreci en hızlı şekilde tamamlayarak kültürel etkinliklerin, sinema günlerinin merkezini yeniden AKM yapmak istiyoruz" diye konuştu.

"AKM'nin üst katı gençlerin olacak"

AKM'nin en üst katında gençlerin ders çalışabilecekleri ve rahat vakit geçirebilecekleri bir ortam oluşturmak için yeni bir çalışma başlattıklarını da ifade eden Başkan Alemdar, "Bu konuda gençlerimizin talepleri oluyordu. Şehir Kütüphanesi için bakanlığımızla birlikte hareket ediyoruz. Ancak bu yeni yatırım tamamlanana kadar AKM'nin üst tarafını da gençlerimiz için hazırlayalım istedik. İnşallah genç arkadaşlarımız için güzel bir çalışmayı hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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