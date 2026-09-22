AKOM, İstanbul'da kuvvetli sağanağın çarşamba gecesine kadar süreceğini duyurdu - Son Dakika
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AKOM, İstanbul'da kuvvetli sağanağın çarşamba gecesine kadar süreceğini duyurdu

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AKOM, İstanbul'da kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu. Yağışlı havanın çarşamba gecesine kadar sürmesi, saat 14.00'ten sonra yağışların Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nda metrekareye 20-40, İstanbul genelinde yer yer 60-100 kilogram düşmesi bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul'da kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu.

Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın Marmara Bölgesi genelinde etkili olacağı bildirildi. Yapılan meteorolojik değerlendirmeye göre, yarın sabah saatlerinde Tuzla, Çekmeköy ve Şile çevrelerinde yerel olarak görülen yağışların, saat 14.00'ten itibaren etkisini artırması bekleniyor. Yağışların Avrupa Yakası'nda Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası genelinde kuvvetli şekilde etkili olacağı, metrekareye 20 ila 40 kilogram yağış düşebileceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar 6-8 derece düşecek

AKOM'un tahminlerine göre yağışlı hava, çarşamba gecesine kadar etkisini sürdürecek. Rüzgarın kuzey yönlerden saatte 30 ila 60 kilometre hızla, zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 6 ila 8 derece düşerek akşam saatlerinde 16 derece civarına gerileyeceği öngörülüyor. İstanbul genelinde aralıklarla kuvvetli, yer yer ise metrekareye 60 ila 100 kilogram yağış düşeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: İHA
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