İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, sabah başlayan lodosun şiddetleneceği öğle saatlerinde ise Balkanlar'dan giriş yapacak soğuk havayla birlikte saat 15.00 civarı Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere kent genelinde sağanak başlayacağı kaydedildi.

AKOM'un meteorolojik değerlendirmesine göre, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin tamamına yakın bölümü Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altında kalmaya devam ediyor. Bugün öğle saatleri itibarıyla bölgeye Balkanlar üzerinden soğuk ve yağışlı havanın giriş yapması beklendiği ifade edildi. Lodosun saat 11.00'den itibaren şiddetini daha da artıracağı, rüzgarın hızının saatte 50 ila 85 kilometre olacağının tahmin edildiği belirtildi. Saat 15.00'ten itibaren Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere il genelinde sağanak yağış geçişlerinin beklendiği, yağışların akşam saatlerinde, 17.00 sıralarında il genelinde etkisini artıracağının öngörüldüğü ifade edildi. 23.00'e kadar 30-60 dakika sürecek gök gürültülü ve şiddetli sağanak geçişleri görülebileceği, bu yağışlarda yerel olarak metrekareye 10 ila 25 kilogram yağış düşebileceğinin tahmin edildiği kaydedildi.