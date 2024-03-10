Akrabasını vuran zanlı jandarmaya teslim olduğu anları canlı yayında paylaştı - Son Dakika
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Yerel

Akrabasını vuran zanlı jandarmaya teslim olduğu anları canlı yayında paylaştı

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Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan silahlı kavgada akrabasının ölümüne neden olan şahıs, adliyeye sevk edildi. Zanlı jandarmaya teslim olduğu anları ise canlı yayında paylaştı. Mustecep Mahallesi'nde dün çıkan tartışmada Ekrem S., akrabası Bahri Sezgin'i silahla vurdu. Sezgin, ensesine ve göğsüne isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası Ekrem S., İlçe Jandarma Komutanlığına giderek, olayda kullandığı silahla birlikte teslim oldu. Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sıkı güvenlik önlemleri altında Bafra Adliyesine sevk edildi. Ekrem S.'nin jandarmaya teslim olduğu anları ise sosyal medyada canlı yayında paylaşması dikkat çekti.

10.03.2024 14:11  Güncelleme: 14:14
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Akrabasını vuran zanlı jandarmaya teslim olduğu anları canlı yayında paylaştı

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan silahlı kavgada akrabasının ölümüne neden olan şahıs, adliyeye sevk edildi. Zanlı jandarmaya teslim olduğu anları ise canlı yayında paylaştı.

Mustecep Mahallesi'nde dün çıkan tartışmada Ekrem S., akrabası Bahri Sezgin'i silahla vurdu. Sezgin, ensesine ve göğsüne isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası Ekrem S., İlçe Jandarma Komutanlığına giderek, olayda kullandığı silahla birlikte teslim oldu. Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sıkı güvenlik önlemleri altında Bafra Adliyesine sevk edildi. Ekrem S.'nin jandarmaya teslim olduğu anları ise sosyal medyada canlı yayında paylaşması dikkat çekti.

Kaynak: İHA

Jandarma, Samsun, Bafra, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Medya, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Akrabasını vuran zanlı jandarmaya teslim olduğu anları canlı yayında paylaştı - Son Dakika

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