Aksaray Barosu'nda Seçim Tartışması - Son Dakika
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Aksaray Barosu'nda Seçim Tartışması

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Aksaray Barosu başkanlığı seçiminde Erçin Mevlüt Düzgün, itiraz sonrası kazandı. Ferit Köse itiraz etti.

15.10.2024 14:22
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KEMAL ONUR ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray Barosu'nun 19. Genel Kurulu'nda, başkan adayı Erçin Mevlüt Düzgün, 1 oy farkla seçimi kazandı. Seçimi kaybeden eski Başkan Ferit Köse ise seçme yeterliliğine sahip olmayan bir avukatın oy kullandığı gerekçesiyle seçim sonuçlarına itiraz etti. Düzgün, "Seçmen listesindeki tüm meslektaşlarımızın istisnasız oy kullanma hakkı mevcuttur" dedi.

Aksaray Barosu 19. Genel Kurulu'nda 225 oya karşılık 226 oyla yeni baro başkanı olarak Erçin Mevlüt Düzgün seçildi. Seçimin ardından önceki Baro Başkanı Ferit Köse, seçime itiraz ederek oyların yeniden sayılmasını talep etti ve seçme yeterliliği bulunmayan bir avukatın oy kullandığı iddiasında bulundu.

Düzgün, konuya ilişkin "Üzülerek belirtmem gerekir ki seçimde yarıştığımız karşı tarafça bir meslektaşımız hakkında 'akli dengesi yerinde olmamasına rağmen oy kullandığı' gerekçesi ile itirazda bulunulmuştur. Meslektaşımız hakkında böyle bir rapor söz konusu olmadığı gibi herhangi bir kısıtlama kararı da yoktur. Ayrıca seçmen listesi askı sürecinde itiraz edilmeden kesinleşmiştir. Bu haliyle seçmen listesindeki tüm meslektaşlarımızın istisnasız oy kullanma hakkı mevcuttur" dedi. Kesinleşmiş seçmen listesinde bulunan hiç kimsenin oy vermesinin önünde bir engel bulunmadığını ifade eden Düzgün, şunları kaydetti:

"Meslektaşımızın ekmeği ile oynanmasına asla müsaade etmeyeceğimizin bilinmesini isterim. Bu vicdansızca yapılan itirazın baro başkanlığı yapmış bir kişi tarafından yapılmış olması ayrıca düşündürücüdür. Gerek seçim sonuçlarının açıklandığı gün dün, akşam seçim hakiminin tavırları, gerekse yapılan itiraz üzerine bugün seçim hakimi ile yapmış olduğumuz görüşmelerde yaşanan hadiseler nedeni ile ilgili hakim hakkında reddi hakim talebinde bulunulmuştur. Süreci titizlikle takip ettiğimizin ve ortaya çıkabilecek her türlü hukuksuzluğa karşı gerekli yasal yollara başvuracağımızın isterim. Meslektaşımıza karşı ileri sürülen bu çirkin iftira ile ilgili olarak da gerekli değerlendirmeyi kamuoyu ve meslektaşlarımın değerlendirmesine sunuyoru. Seçim kanunu gereğince yarın neticelenmesi bekleniyor. 5'e kadar itirazlar devam edecek. Sonrasında itiraz süreci son buluyor. Seçim hakimi tarafından gerekli değerlendirme yapacaktır. Biz seçim hakimi hakkında reddi hakim talebinde bulunduğumuzdan öncelikle bunun değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu kabul görürse başka bir hakim tarafından değerlendirme yapılacaktır."

Kaynak: ANKA

Politika, Aksaray, Güncel, Hukuk, Yerel, Son Dakika

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