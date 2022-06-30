Aksaray Baymış Köyü Muhtarı Arıbaş: "Çin Sarımsağının Durdurulması Gerekir. Birçok Üretici İşi Bırakmak Durumunda Kalacak"

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray'da sarımsak üreticileri, maliyetlerin yükselmesinin ardından yurt dışından sarımsak getirilmesinden şikayet ediyor. Baymış Köyü Muhtarı Emin Arıbaş, "Yurt dışından gelen özellikle Çin sarımsağı marketlerde görsel olarak bizim sarımsaklarımızdan daha güzel görünüyor. Onun durdurulması gerekli. O olmazsa, bizim sarımsaklarımız, ileriki yıllarda da para etmez gibi görünüyor. Birçok üretici bu işi bırakmak durumunda kalacak. Çünkü zarar ettiğin bir şeyi ekmenin de bir anlamı yok" dedi.

Aksaray Baymış Köyü Muhtarı Emin Arıbaş, "Tarımla uğraşıyorum. Bu mevsim sarımsak hasadı mevsimi. Bu sene sarımsaklarımız sıkıntılı. Hem kalite yönünden hem de alıcı yönünden bu sene üretim çok zor durumda. Maliyetin yarısına gitmiyor, çok düşük fiyatlar veriyorlar. 3-4 lira en fazla 5 lira. Bunun sebebi de benim fikrim, bu sarımsağın alıcısı genelde dışarıdan geliyordu. Çevre illerden geliyorlardı. Akaryakıttaki zamlar, işçiliğin yüksek olması. Bir de üretimin çok fazla olması" dedi.

"BIRAKIN ÇİFTÇİ YAPSIN BU İŞİ"

Baymış köyü Muhtarı Emin Arıbaş şunları söyledi:

"Bu işi artık çiftçiden başka herkes yapıyor; öğretmeni yapıyor, doktoru yapıyor. Bırakın bu işi çiftçi yapsın. Yani bir çiftçi gidip de öğretmenin, doktorun işini yapmıyor. Siz de çiftçinin işini yapmayın. Geçen yıl ortalama 6-7 liraydı ondan önceki yıl 15-20 lira arasıydı bu sene 4-5 lira. Onun da dekarda maliyeti 5 lira, dekarda normalde 1 ton çıkmıyor. Daha önceki yıllarda 1 ton üzerinde verim aldık ama bu sene 1 tona yaklaşmıyor 500-600 kilolarda kalıyor. O da dekarı 4-5 liraya versek dekarı 2,5 liraya geliyor kesinlikle kurtarmıyor. Dediğim gibi bu sarımsağın tarlada maliyeti 5 lira.

"10-12 DEKAR SARIMSAĞIM TARLADA KALDI"

10-12 dekar sarımsağım var ama kendim söktürmedim. Çünkü hesapladım artık önceki maliyetleri göz önünde bulundurmuyorum. Şu an yapılan işçiliği hesaplıyorum. Kurtarmadığı için tarlada bıraktım ben. Artan maliyetler, para etmemesi, üretim çokluğu… Sarımsak, özellikle bizim bölgemizin sarımsağı, aroma bakımından Türkiye'de ilk sırada olacak bir sarımsak. Çin'den gelen sarımsaklar var, onlarda aroma diye bir şey kesinlikle bulamazsınız. Aroma demek sarımsağın acısı olur, bizim ürettiğimiz sarımsaklar Türkiye'de ilk sıraya girecek sarımsaklardan bir tanesi, bizim ürettiğimiz sarımsaklar. Bunun devlet kontrolünde ekilmesi uygun. Yurt dışından gelen özellikle Çin sarımsağı marketlerde görsel olarak bizim sarımsaklarımızdan daha güzel görünüyor. Onun durdurulması gerekli. O olmazsa, bizim sarımsaklarımız, ileriki yıllarda da para etmez gibi görünüyor. Birçok üretici bu işi bırakmak durumunda kalacak. Çünkü zarar ettiğin bir şeyi ekmenin de bir anlamı yok."

"BİRÇOK ÜRETİCİ BIRAKMAK ZORUNDA KALACAK"

Ürünlerin para etmemesi nedeniyle birçok üreticinin üretmekten vazgeçtiğini söyleyen Arıbaş, "Eğer olmazsa bu sene değil önümüzdeki yıllarda da para etmez gibi görünüyor ve birçok üretici de bu işi bırakmak durumunda kalacak. Çünkü zarar ettiğin bir şeyi ekmenin de bir anlamı yok. Bunun bir dekar da masrafı 5 bin lira en az 1 ton alacaksın 5 liranın üzerinde satacaksın ki kar edeceksin. O da bu yıl karı bırakın ana, anaya bile kurtarmadı, eksiye düştü. Mazot fiyatları sadece sarımsakta değil bütün çiftçinin zor durumda kalmasını sağladı. İnşallah umut ediyoruz ki bu böyle devam etmez" dedi.