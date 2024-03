Aksaray Belediye Başkanı Kuaför Esnafıyla Bir Araya Geldi

Yerel

Aksaray'da kuaför esnafıyla bir araya gelen Belediye Başkanı Evren Dinçer, talep ve önerileri istişare ettiği esnafa, "Sizler insanları bizlerde şehrimizi güzelleştirmek için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Ramazan ayında toplumun her kesiminden vatandaşla bir araya gelerek çeşitli programlar düzenleyen Belediye Başkanı Evren Dinçer, iftar programlarında Aksaray'da faaliyet gösteren kuaför esnafıyla iftar yemeğinde bir araya geldi. Başkan Dinçer, katıldığı iftar programında kuaförlere hitaben yaptığı konuşmada şehrin tüm paydaşları ile çeşitli programlar vesilesi ile bir araya geldiklerini esnafların talep ve önerini alarak anında çözüme kavuşturmaya çalıştıklarını belirtti. Başkan Dinçer, "Odalarımız, sendikalarımız, derneklerimiz bizler için çok önemli. Meslek örgütlerinin bir arada olması güçlü ve emin adımlarla ilerlemesine her zaman destek olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Kuaförlerimiz bu şehrin insanlarını güzelleştirirken bizlerde şehrimizi daha da güzelleştirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Esnaflarımızın sorunlarının çözümüne katkı sunmak adına her zaman esnaf odalarımızla koordine halinde olmaya devam edeceğiz. Destekleri ile bizlere güç veren kıymetli esnaf kardeşlerimizin desteğini hep hissettik" dedi. - AKSARAY